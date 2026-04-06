Van Avermaet zet Van der Poel haast helemaal uit de wind en komt tot sombere vaststelling over Van Aert

Heeft Mathieu van der Poel iets verkeerd gedaan en wat zijn de vooruitzichten van Wout van Aert? Over die vragen buigt Greg Van Avermaet zich.

Dat doet de man die vier keer op het podium stond in de Ronde van Vlaanderen in Sportweekend. Aangezien Van der Poel nu voor het tweede jaar op rij gelost is, wordt de vraag gesteld of hij niets anders kon doen. "Hij heeft geen fouten gemaakt. We hebben een verdiende winnaar, maar Mathieu heeft zeker geen fouten gemaakt."

Van Avermaet pleit Van der Poel dus volledig vrij. De oud-renner zag maar één klein smetje op de Ronde van Vlaanderen van Van der Poel. "Op de tweede keer Kwaremont zat hij net iets te ver en moest hij van ver komen. Dat heeft wel pijn gedaan. Zijn grimas op de Kluisberg liet vermoeden dat de laatste keer Kwaremont moeilijk ging worden."

Aantal zaken spelen in nadeel van Van Aert

Van Aert is voor het tweede jaar op rij vierde geworden. Met het zware parcours zoals dat nu is uitgetekend en het huidige niveau van de concurrentie, lijkt het stilaan onwaarschijnlijk dat Van Aert ooit de Ronde van Vlaanderen zal winnen. "Het zal zeker moeilijk worden. Het wordt er elk jaar moeilijker op", ontkent Van Avermaet dit niet.

Van Avermaet raadt Van Aert toch aan om het geloof te behouden dat in een bepaalde editie alle puzzelstukjes op de juiste plaats kunnen vallen. "Ik zou er vooral blijven in geloven. Als renner is het heel belangrijk om blijven te geloven in eigen kunnen. Dan komt het misschien ooit, maar het zal er zeker niet makkelijker op worden", klinkt het.

Podium halen al uitdaging voor Van Aert

Bij zijn laatste vier deelnames aan de Ronde van Vlaanderen is Van Aert drie keer vierde en één keer zesde geworden. Dan weet je dat op het podium geraken al een meer dan grote uitdaging is. Pogacar zou sowieso weg moeten blijven en dan moet Van Aert hopen dat hij toch nog eens bij Van der Poel kan aanhaken.

