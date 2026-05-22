🎥 Oude bekende slaat nu toe bij Van Aert, Van der Poel laat zich nog eens zien

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn hebben al meer dan een maand niet meer op de weg gekoerst. Ze stomen zich allebei klaar voor de Tour de France en doen dat elk op hun manier.

Parijs-Roubaix was op 12 april de laatste wegkoers van Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Net voor hij op hoogtestage vertrok won Van Aert op 10 mei wel nog de gravelwedstrijd Marly Grav in Nederlands Limburg.

Al zo'n tien dagen is Van Aert dus in de Sierra Nevada voor een hoogtestage. Daar stoomt Van Aert zich klaar voor de Tour de France, al rijdt hij in juni ook nog de Tour Auvergne-Rhônes-Alpes (7 tot 14 juni).

Van Aert krijgt gezelschap van bekende wieltjeszuiger

Van Aert laat op Strava geregeld van zich horen en zet ook vaak zijn trainingen online. Donderdag ging Van Aert anderhalf uur trainen, waarin hij zo'n 27,5 kilometer reed maar met wel bijna 1.000 hoogtemeters.

Op hoogtestage kreeg Van Aert samen met zijn ploegmaat Affini ook het gezelschap van de bekende wieltjeszuiger Artem Sjtsjerbyna. De Oekraïner volgde in het verleden ook al Evenepoel en Van der Poel.

Ook Van der Poel stoomt zich klaar voor de Tour de France en is al enige tijd in Spanje. De Nederlander ging op pad met zijn vaste trainingsmakker Freddy Ovett en dat deden ze op hun gravelfiets.

Waar Van der Poel voor de Tour nog zal koersen, is niet helemaal zeker. Er waren geruchten over een deelname aan de wereldbekermanche mountainbike in Nove Mesto dit weekend, maar dat klopte niet.

Van der Poel via Zwitserland naar de Tour?

De Ronde van Zwitserland (17 tot 21 juni) zou wel een optie zijn voor Van der Poel, waar hij voor het eerst in vijf jaar nog eens aan de start zou komen. Het moet zijn laatste voorbereiding worden op de Tour de France.

Vorig jaar won Van der Poel de tweede etappe in de Tour en droeg hij enkele dagen de gele trui, dit jaar lijken er voor de Nederlander veel minder kansen te zijn op ritwinst. Al kan hij ook een rol spelen in de sprints voor Jasper Philipsen.