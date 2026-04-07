Naesen ziet kwalijke evolutie door Pogacar: "Het gaat nog een stap verder"

Tadej Pogacar won al voor de derde keer in vier jaar de Ronde van Vlaanderen. Oliver Naesen stelt vast dat er geen peloton op twee snelheden, maar op drie snelheden is.

Op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont, op zo'n 60 kilometer van de streep, bleven vooraan maar drie renners meer over met Pogacar, Van der Poel en Evenepoel. De wereldkampioen versmachtte ook hen.

Naesen ziet Pogacar iedereen de hoop ontnemen

Evenepoel moest al lossen op de eerste beklimming van de Paterberg, Van der Poel op de derde beklimming van de Oude Kwaremont. De Sloveen heeft van de laatste zes monumenten er vijf gewonnen.

"Wat Tadej doet, gaat eigenlijk nog een stap verder dan demotiverend", zegt Oliver Naesen bij HLN Wielerpodcast. "Demotiverend zou een renner zijn die erg goed is en die je er niet af kan rijden, en die je vervolgens klopt in de sprint. Het is alle hoop ontnemend, het verschil is gewoon zo groot."

Pogacar is een klasse apart

Volgens Naesen is er zelfs sprake van een peloton op drie snelheden. Pogacar staat op eenzame hoogte, daarna volgt er een groepje met onder meer Van der Poel, Van Aert, Evenepoel en Pedersen. En dan de rest van het peloton.

Lees ook... Pogacar te kloppen in Parijs-Roubaix? Ploeg van Van der Poel put hoop uit één iets›

"Pogacar is een tiensterrenrenner waarvan zelfs zij (Van der Poel en co.) niet eens kunnen dromen om erbij te blijven als het parcours een beetje zwaarder is", besluit Naesen nog.