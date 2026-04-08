Verkenning van Parijs-Roubaix niet nuttig? Oliver Naesen onthult voor- en nadelen

Met Parijs-Roubaix staat zondag alweer de laatste kasseiklassieker op het programma. Oliver Naesen staat voor de elfde keer aan de start en veel verkennen zal hij dan ook niet meer doen.

Heel wat renners gingen de Ronde van Vlaanderen enkele dagen voor de wedstrijd nog eens grondig verkennen. Ze konden zo ook nog eens trainen op het parcours en heel wat renners zaten ook op hotel in de buurt.

Voor Parijs-Roubaix zal dat toch wel wat anders zijn. Onder meer Tadej Pogacar ging deze winter al verkennen en deed dat na Milaan-Sanremo nog eens, maar een groot deel van het parcours nog verkennen zal niet meer gebeuren.

Verkenning Parijs-Roubaix anders in december dan in april

"Wat die verkenningen betreft, heb ik daar een dubbel gevoel bij", zegt Oliver Naesen bij HLN Wielerpodcast. "Ik heb in december en januari ook al heel wat verkenningen gedaan." Al is dat vaak om materiaal te testen.

"Ik zie het nut er niet van in om Arenberg (Bos van Wallers, nvdr.) te verkennen als dat vol gras staat. Het materiaal testen is zeker belangrijk, maar wat je voor de wielen krijgt op een zonnige dag in april heeft vaak weinig te zien met dat in de winter."

Naesen doet geen lange verkenning voor Parijs-Roubaix

"Wij zakken met de ploeg pas donderdag af naar Compiègne. In de week van Parijs-Roubaix doe ik niet graag verkenningen, want dan ziet je materiaal en ook je lichaam alleen maar af. Ik heb ook altijd het gevoel dat ik een hersenschudding heb na Parijs-Roubaix."





"Ik ga nog wel verkennen, maar gewoon iets kleins. Het parcours heeft nog weinig geheimen voor mij en eigenlijk ga ik er met veel vertrouwen naar toe", besloot de dertiende van de Ronde van Vlaanderen.