'Belgische ploegen vangen bod: Jordi Meeus gaat in op stevig aanbod van topploeg'

Jordi Meeus lijkt op weg naar de uitgang bij Red Bull-BORA-hansgrohe. De 27-jarige Limburger kon er een nieuw contract tekenen, maar Lidl-Trek kwam met een nog veel straffer aanbod.

Sinds 2021 rijdt Jordi Meeus voor Red Bull-BORA-hansgrohe, maar daar lijkt nu toch een einde aan te komen. Hij is einde contract bij de Duitse ploeg en onderhandelde de afgelopen maanden met heel wat teams.

Ook Belgische ploegen hebben geïnformeerd naar Meeus. Soudal Quick-Step koos echter voor Ben Turner (Netcompany Ineos), terwijl Lotto-Intermarché niet de financiële slagkracht had om de transfer af te ronden.

Meeus kon ook aan boord blijven bij Red Bull-BORA-hansgrohe, maar de Duitse ploeg heeft met het Italiaanse toptalent Alessio Magagnotti (19) een alternatief. Afgelopen week werd hij 9de in Rund um Köln en vierde in de Classique Dunkerque.

Rijdt Meeus in 2027 voor Lidl-Trek?

De Duitse ploeg haalde dus niet alles uit de kast om Meeus langer aan boord te houden, terwijl Lidl-Trek volgens HLN dan weer een aanbod deed waarmee Meeus zijn loon met zo'n 50% kan doen stijgen.

Een aanbod dat hij niet kon laten liggen en dus lijkt Meeus de ene Duitse ploeg voor de andere in te ruilen. Bij Lidl-Trek komt Meeus wel in een ploeg terecht die met Mads Pedersen (30) en Jonathan Milan (25) al twee topsprinters heeft.





Pedersen heeft een contract tot het einde van zijn carrière, terwijl Milan tot eind 2029 vastligt. Al zou de Italiaan, die dit jaar niet naar de Tour mag, niet meer helemaal tevreden zijn en dus eerder kunnen vertrekken.

Palmares Jordi Meeus

Meeus is naast sprinter ook goed in de klassiekers. Twee jaar geleden werd hij derde in Gent-Wevelgem en achtste in Parijs-Roubaix. Dit jaar won hij Le Samyn, werd hij zevende in Omloop Nieuwsblad en tweede in Nokere Koerse.

In rittenkoersen heeft Meeus het iets moeilijker met winnen, maar zijn overwinning op de Champs-Élysées in de Tour van 2023 blijft wel een hoogtepunt. Op het palmares van Meeus staan in totaal zestien overwinningen.