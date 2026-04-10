Jurgen Mettepenningen heeft prijs en haalt Belgisch kampioen en toptalent binnen

Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw heeft Jari Van Lee (18), Belgisch kampioen bij de junioren, binnengehaald. Bij de ploeg van Jurgen Mettepenningen heeft hij een contract getekend tot eind 2028.

Afgelopen seizoen was Jari Van Lee (18) een van de beste Belgische junioren. Van Lee won een stevige strijd met Giel Lejeune op het BK in Beringen en was de beste in de cross in Namen.

Van Lee eindigde ook als zesde in de Wereldbeker, op het EK werd hij achtste. Het WK liep het dan weer minder, Van Lee zette met een 25ste plaats zijn tweede slechtste resultaat neer van het hele seizoen.

Jurgen Mettepenningen was echter al overtuigd en bood Van Lee een contract aan. Vanaf 1 september verdedigt hij bij de beloften de kleuren van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw, waar hij tot eind 2028 heeft getekend.

Van Lee kan rustig groeien bij Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw

Dat contract van lange duur is volgens zijn trainer Dennis Vanendert goed voor Van Lee om zich rustig te kunnen ontwikkelen. Bij Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw komt Van Lee ook voor het eerst terecht in een professionele omgeving.



"Dat gaat hem stimuleren om zijn grenzen te verleggen", zegt Vanendert bij Wielerverhaal. "Bij het team waar hij nu zit, is alles goed gestructureerd. Maar er komt toch nog een stapje bij: meer budget, meer mensen die professioneel in dienst zijn, alles netjes op tijd in orde."