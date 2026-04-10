📷 Anders dan Van der Poel: Van Aert waagt zich er niet meer aan

Wout van Aert vermeed de kasseien twee dagen voor Parijs-Roubaix. Hij hield het beperkt tot anderhalf uur trainen nadat hij donderdag al het parcours had verkend.

Geen kasseien meer voor Van Aert twee dagen voor Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel en Alpecin-Premier Tech en ook Soudal Quick-Step verkenden pas vrijdag Parijs-Roubaix. Minder van 48u voor de start gingen ze nog eens de kasseistroken inspecteren met de fiets.

Wereldkampioen Tadej Pogacar en Wout van Aert verkenden met hun ploegen al een dag eerder de kasseien. Volgens Greg Van Avermaet is zo'n verkenning op donderdag idealer voor de belasting van het lichaam.

Korte training voor Van Aert

Twee dagen voor Parijs-Roubaix beperkte Van Aert zich dan ook tot een training van anderhalf uur, waarin hij net geen 50 km reed. Ook ploegmaats Pietro Mattio en Edoardo Affini en ploegleider Maarten Wynants waren van de partij.

Een rustige training dus voor Van Aert, die zo nog voldoende kan rusten voor zondag. Van Aert wil graag zijn eerste kassei pakken uit zijn carrière, in 2022 werd hij al eens tweede en in 2023 derde.

Kan Van Aert voor het eerst Parijs-Roubaix winnen?

Vorig jaar werd Van Aert vierde. Met Van der Poel, Pogacar en Pedersen zal de concurrentie opnieuw stevig zijn, voor Van Aert zal alles juist moeten vallen om als eerste over de streep in Roubaix te komen zondag.