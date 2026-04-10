Nog geen koers gereden in 2026: ploegmaat geeft update over Olav Kooij

Olav Kooij (24) werd binnengehaald als een van de grote aanwinsten van Decathlon-CMA CGM. Een hardnekkig virus liet hem nog niet toe om te koersen en zijn terugkeer blijft ook onzeker.

Tiesj Benoot en Olav Kooij werden door Decathlon-CMA CGM deze winter binnengehaald van Visma-Lease a Bike. Benoot moest de Franse ploeg resultaten bezorgen in het voorjaar, Kooij zou de nieuwe topsprinter worden. 

Na meer dan vier maanden in 2026 hebben zowel Benoot als Kooij nog geen enkele keer een rugnummer opgespeld. Benoot liep een hernia op en onderging in februari een operatie, hij zit ondertussen wel weer op de fiets. 

Hoe gaat het met Olav Kooij?

De situatie van Kooij is minder duidelijk. De Nederlander kampt met een hardnekkig virus, maar zijn terugkeer in het peloton is nog onzeker. "Volgens mij is hij aan de betere hand", zegt ploegmaat Daan Hoole bij WielerOrakel Podcast. 

"Het is niet gemakkelijk, omdat de herstelperiode onzeker is. Bij een breuk weet je hoeveel weken je aan de kant staat. Het gaat ook op en af, het is niet omdat het de ene week beter gaat dat het de week daarna nog beter is."

Haalt Kooij de Tour de France?


De Tour de France staat nog altijd op het voorlopige programma van Kooij. "Het is moeilijk te zeggen of hij dat haalt, dat weet ik ook niet. Ik hoop vooral dat hij snel weer kan koersen. Het is een groot gemis voor de ploeg, maar het is ook vooral voor hemzelf vervelend."

📷 Anders dan Van der Poel: Van Aert waagt zich er niet meer aan

