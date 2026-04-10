Weinig aan de start de komende weken: Tim Merlier onthult zijn programma

Tim Merlier rijdt met Parijs-Roubaix pas zijn derde koers van het seizoen. Toch zal de sprinter van Soudal Quick-Step niet veel koersen de komende weken.

Door zijn knieblessures stond Tim Merlier lange tijd aan de kant. Hij reed op 22 maart zijn eerste koers van het seizoen met de GP Monseré. Daarna koerste hij opnieuw twee weken niet, in de Scheldeprijs schoot hij meteen raak.

Na Parijs-Roubaix nog Ronde van Limburg?

Een stevige verlossing voor Merlier na maanden van onzekerheid. Zondag staat hij dan aan de start van Parijs-Roubaix, maar zonder al te grote verwachtingen. Alles mag, niets moet. Hij wil vooral zijn ploegmaats helpen.

Na Parijs-Roubaix staat er Merlier geen drukke periode van koersen te wachten. De Ronde van Limburg op woensdag 15 april is wel nog een optie, de knoop daarover wordt na Parijs-Roubaix doorgehakt.

Programma Tim Merlier

Merlier vertrekt daarna op hoogtestage om de Ronde van Hongarije (13 tot 17 mei) voor te bereiden. Het wordt dan opnieuw geen lange periode van koersen, want daarna vertrekt Merlier nog eens op hoogte.

In juni begint hij dan wel aan een drukke periode met de Copenhagen Sprint (14 juni), de Baloise Belgium Tour (17 tot 21 juni), het BK in Brasschaat (28 juni) en de Tour de France (4 tot 26 juli).