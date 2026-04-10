SD Worx-Protime legt stevige druk op Kopecky en heeft geen goed nieuws over Wiebes

Lotte Kopecky kan zondag voor de tweede keer in haar carrière Parijs-Roubaix winnen. Bij haar ploeg SD Worx-Protime vertrouwen ze vol op Kopecky, terwijl Lorena Wiebes dan weer een vraagteken is.

In de Ronde van Vlaanderen kwam Lotte Kopecky bergop tekort om Demi Vollering te volgen. Geen vierde overwinning voor de tweevoudige wereldkampioene, ze moest tevreden zijn met een vierde plaats.

SD Worx-Protime mikt op Kopecky

Kopecky trekt wel met vertrouwen naar Parijs-Roubaix en ook SD Worx-Protime ziet haar als een kanshebber op de zege. "Parijs-Roubaix is haar op het lijf geschreven", zegt sportief manager Danny Stam in de vooruitblik van de ploeg.

"Misschien zelfs nog meer dan de Ronde van Vlaanderen op dit moment. Ze heeft aangetoond dat ze over een goede vorm beschikt. Met Lotte hebben we een kanshebber op winst in huis. En misschien zelfs wel meerdere."

Vas troefkaart, twijfels over Wiebes

"Blanka Vas zou zondag goed voor de dag moeten komen. Ze is sterk en behendig." De Hongaarse debuteerde vorig jaar in Parijs-Roubaix, maar moest tevreden zijn met een 53ste plaats. Lorena Wiebes werd vorig jaar derde.

Over de Nederlandse kampioene zijn er echter wel nog wat twijfels. "Het is afwachten hoe ze hersteld is na haar valpartij in de Ronde van Vlaanderen. Ze heeft daar wel last van ondervonden", stelt Stam nog.