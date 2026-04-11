🎥 "Dan stopt het hier voor mij": carrière van Pedersen hing aan een zijden draadje

Mads Pedersen moest begin dit jaar revalideren na een zware valpartij in de Ronde van Valencia. De Deen werkte keihard om er weer te staan, maar had ook bijna zijn fiets aan de haak gehangen.

Op 4 februari liep het mis voor Mads Pedersen in de Ronde van Valencia. De Deen kwam ten val in de eerste etappe en brak zijn sleutelbeen en pols. Het werd een race tegen de klok om op tijd fit te geraken voor de klassiekers.

Breuk in rug was einde van carrière voor Pedersen

"Ik lag op mijn buik, hapte naar adem en probeerde me omhoog te duwen. Ik voelde meteen dat mijn pols gebroken was", zegt Pedersen in een documentaire van Lidl-Trek. Er werd ook gevreesd voor een breuk in de rug van Pedersen.

Ploegleider Michael Schär werd dan ook emotioneel. "Ik zei hem: "Als mijn rug gebroken is, dan stopt het hier voor mij'", stelt Pedersen. Dat was gelukkig niet het geval en Pedersen begon snel aan zijn revalidatie.

"Woensdag was ik gevallen, vrijdag werd ik geopereerd en zaterdagavond was ik aan het overleggen met mijn coach. Ik vroeg hem: "Hoe gaan we dit doen?"" Zes weken na zijn val stond Pedersen aan de start van Milaan-Sanremo.

Pedersen hoopt op Parijs-Roubaix zonder pech

Hij werd er meteen vierde, maar kende nadien een kleine terugval en werd ook ziek. In de Ronde van Vlaanderen werd hij wel vijfde en Pedersen voelt zich klaar om zondag voor het eerst Parijs-Roubaix te winnen.





"Ik weet dat ik er alles voor gedaan heb als ik aan de start sta in Compiègne. Het zou vooral fijn zijn om eens een editie zonder pech mee te maken. Hopelijk gebeurt dat in 2026." Vorig jaar reed Pedersen lek, maar sprintte hij toch nog naar plek drie.