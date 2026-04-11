"Begrijp ik niks van": Patrick Lefevere klaar en duidelijk over Mathieu van der Poel

Had Mathieu van der Poel het tactisch beter moeten uitspelen in de Ronde van Vlaanderen tegen Tadej Pogacar? Patrick Lefevere vindt niet dat de Nederlander foute keuzes heeft gemaakt.

Nog meer dan in de Ronde van Vlaanderen wordt in Parijs-Roubaix tactiek wellicht de doorslaggevende factor. Er zijn geen hellingen waar Pogacar zijn grootste concurrent Van der Poel pijn kan doen.

Foute tactiek Van der Poel in de Ronde?

Die hellingen waren er wel in de Ronde van Vlaanderen. Van der Poel had in 2023 en 2025 al eens het onderspit moeten delven tegen Pogacar, maar toch besloot hij mee rond te draaien met de wereldkampioen.

Van der Poel kreeg daar wel wat kritiek voor, maar zelf vond de Nederlander niet dat hij fouten had gemaakt. En ook Patrick Lefevere, die met Soudal Quick-Step heel wat succes kende in de Ronde, is het daar niet mee eens.

Lefevere verdedigt Van der Poel

"Van de kritiek dat Mathieu in de Ronde te véél kopwerk deed, begrijp ik niks. Pogacar was overduidelijk de motor", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Evenepoel mocht volgens Lefevere wel terugkeren van Van der Poel.

Maar Van der Poel is en blijft wel drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Met zo’n palmares sleep je niet", stelt Lefevere nog. Afwachten of tactiek in Parijs-Roubaix zondag wel de doorslag zal geven.