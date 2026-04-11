Geen vijfde monument op rij? De Wolf legt groot gebrek voor Pogacar bloot in Parijs-Roubaix

Tadej Pogacar maakt in Parijs-Roubaix jacht op zijn eerste zege en een vijfde zege op rij in een monument. Alleen is de vraag waar hij van Mathieu van der Poel zal kwijtspelen.

Schrijft Pogacar geschiedenis in Parijs-Roubaix?

Een uniek stukje wielergeschiedenis kan Tadej Pogacar in Parijs-Roubaix schrijven. De wereldkampioen won al Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Lombardije, Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen op een rij.

Zondag kan hij in Parijs-Roubaix zijn vijfde monument op een rij winnen én ook de vierde renner ooit worden die de vijf monumenten in zijn carrière wint. En wie zal hem daarna nog van de zege houden in Luik, de Tour of Lombardije?

De Wolf vindt Parijs-Roubaix het moeilijkste voor Pogacar

De vraag is nu alleen nog of Pogacar ook Parijs-Roubaix kan winnen. Dirk De Wolf heeft daar toch bedenkingen bij. "Voor mij blijft Parijs-Roubaix de moeilijkste koers om te winnen voor Pogacar", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Waar gaat hij Van der Poel en Wout eraf rijden op die vlakke stenen? Toch niet op die drie, vier bruggen over de autostrade?" Het gebrek aan hoogtemeters zal de Sloveen zeker parten spelen.

In een sprint zal Pogacar wellicht geklopt worden door Van der Poel of Pedersen, zoals in de Ronde van Vlaanderen moet het met een solo. Alleen heeft Pogacar dus bijzonder weinig mogelijkheden om iemand als Van der Poel af te schudden.



Van der Poel kan ook geschiedenis schrijven

Een vijfde monument op rij winnen zal dan ook moeilijker zijn dan het op papier lijkt. Van der Poel zal ook gemotiveerd zijn om geschiedenis schrijven met een vierde zege op rij in Parijs-Roubaix, dat deed niemand hem ooit al voor.