Verbod voor Visma-Lease a Bike: UCI legt uit wat het grote probleem is

Visma-Lease a Bike mag dit jaar geen gebruik maken van het bandendruksysteem van Gravaa. De UCI verbood de technologie en is nu ook met uitleg gekomen.

Vorig jaar reed iedereen bij Visma-Lease a Bike met het bandendruksysteem van Gravaa. Daarmee kan met een druk op de knop al rijdend meer of minder druk in de banden worden gelaten. Een stevig voordeel op de kasseien.

Van Aert werd er vorig jaar vierde mee, bij de vrouwen was Pauline Ferrand-Prévot de beste met het systeem. Dit jaar mag Visma-Lease a Bike de technologie niet gebruiken, de UCI legde onlangs een verbod op.

UCI legt verbod van Gravaa voor Visma-Lease a Bik uit

De UCI heeft nu ook uitleg gegeven. "Een fundamenteel principe van het UCI-reglement inzake wielermateriaal is dat er geen grote technologische ongelijkheid mag bestaan tussen renners en teams."

"In dit geval heeft slechts één team toegang tot deze technologie. Andere ploegen hebben niet de kans gehad om dit systeem aan te schaffen. In een wedstrijd met kasseistroken krijgt dat ene team een aanzienlijk voordeel."

Elk product dat in koers gebruikt wordt, moet door andere ploegen kunnen worden aangekocht. Het bedrijf dat Gravaa op de markt bracht, ging begin dit jaar failliet en maakte een doorstart. Maar de UCI twijfelt aan de beschikbaarheid van de technolgie.





Visma-Lease a Bike twijfelt aan uitleg van UCI

"Na enkele weken van analyse naar aanleiding van dat faillissement werd duidelijk dat het onmogelijk is om de apparatuur commercieel te verkrijgen", klinkt het nog. Bij Visma-Lease a Bike spraken ze dat tegen.

Head of Performance Mathieu Heijboer vond de uitleg van het verbod van de UCI vreemd. "Nu ineens vlak voor Roubaix... Dat is gewoon geen toeval", zei hij bij In De Waaier. Het systeem toch gebruiken kan tot diswalificatie leiden en dat risico wil de ploeg niet nemen.