Roodhooft ziet gelijkenissen met... een paard: Van der Poel onthult zijn geheim op kasseien

Met drie zeges in de Ronde van Vlaanderen en drie in Parijs-Roubaix is Mathieu van der Poel misschien wel de beste renner op kasseien van zijn generatie. Toch rijdt de Nederlander amper tot nooit op kasseien.

Tadej Pogacar verkende deze winter enkele keren de kasseien van Parijs-Roubaix en ook na Milaan-Sanremo ging de wereldkampioen nog eens over de stenen dokkeren. Hij wil niets aan het toeval overlaten.

Mathieu van der Poel deed dat allemaal niet, pas twee dagen voor Parijs-Roubaix ging hij nog eens verkennen. Geheimen heeft de Hel van het Noorden niet meer voor Van der Poel, hij won de laatste drie edities.

Wat is het geheim van Van der Poel op kasseien?

Van der Poel vermijdt liever de kasseien als het niet hoeft, enkel tijdens verkenningen enkele dagen voordien en wedstrijden doet hij het toch. Volgens Van der Poel is er ook niet echt een geheim om goed over de kasseien te rijden.

"Een mix van kracht en de manier waarop je over de kasseien rijdt", citeerde HLN de Nederlander op zijn persconferentie. Volgens Van der Poel is het een mix van goede lijnen rijden en niet te agressief door de bochten gaan om pech te vermijden.

Roodhooft ziet gelijkenissen met paardrijden

Volgens Christoph Roodhooft, ploegleider bij Alpecin-Premier Tech, is het goed over kasseien kunnen rijden een aangeboren kwaliteit van Van der Poel. Hij vergelijkt het dan ook met paardrijden.



"Sommige mensen gaan op een paard zitten en slagen erin om één te worden met dat dier." Volgens Roodhooft is dat ook zo met een fiets als er over kasseien wordt gereden. "Zo ontspannen mogelijk. Net als met het paard. Daar zit je ook niet graag gespannen op."