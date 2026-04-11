Van der Poel en Pogacar drijven concurrent tot wanhoop voor Parijs-Roubaix

Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel zijn de twee grote favorieten voor Parijs-Roubaix. Concurrenten zoals Filippo Ganna vragen zich vooral af hoe de twee te kloppen zijn.

In de Ronde van Vlaanderen reden Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar al alleen op zo'n 50 kilometer van de streep. De concurrentie had al allemaal moeten lossen, al bleef Evenepoel lang hangen op een tiental seconden.

Filippo Ganna, vorig jaar nog achtste in de Ronde, stond dit jaar niet aan de start. De Italiaan kwam sinds zijn zege in Dwars door Vlaanderen niet meer in actie en stoomde zich helemaal klaar voor Parijs-Roubaix.

Ganna moet Van der Poel en Pogacar gewoon volgen

Voor Ganna is het duidelijk dat Pogacar en Van der Poel de twee grote favorieten zijn in de Hel van het Noorden. "Het is aan hen om mij te lossen, mij te laten lijden", zegt de Italiaan bij La Gazzetta dello Sport.

"Mijn taak is duidelijk: bij hen blijven, misschien wegrijden of ze in een sprint verslaan. Ik leg mezelf geen druk op." Vooral omdat Van der Poel en Pogacar in de Ronde van Vlaanderen bijzonder veel indruk maakten.

Anticiperen onmogelijk voor Ganna in Parijs-Roubaix

"Ik heb hun vermogens op sociale media gezien. Ja, die heb ik ook, maar dan in een sprint van vier minuten. Zeker niet in de finale van een koers van zes uur." Zal Ganna de aanvallen van Pogacar en Van der Poel dan maar voor moeten zijn en anticiperen?



Ganna ziet dat echter niet als een optie. "Als Van der Poel en Pogacar al op honderd kilometer van de streep aanvallen, wat moet ik dan doen? Al aanvallen in Compiègne (de startplaats, nvdr.)?"