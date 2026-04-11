"Van Aert speelt het spelletje mee": 'dubbelganger' onthult hoe fans worden misleid

Wout van Aert kan in Parijs-Roubaix opnieuw rekenen op de diensten van Edoardo Affini. De Italiaan wordt wel eens verward als de dubbelgang van Van Aert, ook in Vlaanderen.

Affini als dubbelganger van Van Aert

Met 1m90 zijn Edoardo Affini en Wout van Aert even groot, maar in kilo's is er wel een verschil. De Italiaan heeft een iets breder bovenlichaam dan Van Aert en weegt daardoor meer dan 80 kg, Van Aert zit daar onder.

De haarkleur van Van Aert en Affini is ook hetzelfde, al heeft Van Aert wel dat ene witte plukje. Er zijn dus wel wat fysieke gelijkenissen tussen Van Aert en Affini en volgens de Italiaan worden ze dan ook soms verward.

Volgens Affini vragen mensen soms een foto aan hem omdat ze denken dat hij Van Aert is. En dat gebeurt niet alleen op hoogtestage in de Sierra Nevada, maar ook in Vlaanderen. Onlangs nog na Dwars door Vlaanderen.

Van Aert speelt spelletje mee met Affini

"Dan komen die fans naar onze tafel en zeggen ze Wout tegen mij, terwijl Wout zelf aan de overkant van de tafel zit. Hij speelt het spelletje dan graag mee en laat die mensen een foto met mij nemen", zegt Affini bij HLN.

Van Aert speelt het spelletje dus mee met Affini en vindt het dus ook helemaal niet erg. Eén iets doet Affini wel niet als dubbelganger van Van Aert, handtekeningen zetten in zijn naam. Fans van Van Aert kunnen dus wel eens een handtekening van Affini hebben.