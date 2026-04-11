Voorlopig geen kinderwens: Lotte Kopecky onthult waarom ze er niet aan denkt

Eind vorig jaar vierde Lotte Kopecky haar 30ste verjaardag. De biologische klok begint te tikken, maar voorlopig denkt Kopecky nog niet aan kinderen.

Sinds vorig jaar heeft Lotte Kopecky met Axel Merckx (53) opnieuw een partner, maar voorlopig ligt de focus van Kopecky nog volledig op haar carrière. Plannen voor kinderen zijn er niet bij de tweevoudige wereldkampioene.

Volgens Kopecky is dat al een tijdje zo en heeft dat ook een logische reden. Ze wijdt nu haar hele leven aan sport, waardoor ze weinig tijd heeft voor familie en heel wat opofferingen moet doen.

Kopecky legt uit waarom ze geen kinderwens heeft

"Wanneer ik stop met koersen, wil ik niet meteen mijn leven weer opzijzetten voor anderen of niet kunnen reizen omdat mijn leven dan 24/7 in het teken van een kindje zou staan", zegt Kopecky bij HLN.

Want dat is de realiteit volgens Kopecky als je kinderen hebt. Kinderen zijn iets heel mooi voor Kopecky, maar als je daarvoor kiest dan draait je hele leven daarrond. En daar is Kopecky nog niet klaar voor.



"Momenteel is dat hoe ik erover denk, maar dat wil niet zeggen dat het niet nog kan veranderen." Want Kopecky kan het wel goed vinden met kinderen, bijvoorbeeld op familiefeesten, maar is na een paar uur babysitten ook blij dat de mama het weer kan overnemen.