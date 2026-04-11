Parijs-Roubaix winnen onmogelijk? Analist ziet meerdere problemen voor Van Aert

Wout van Aert mikt zondag op een eerste overwinning in Parijs-Roubaix. De vraag is alleen hoe Van Aert kan winnen en dus ook Van der Poel en Pogacar kloppen.

In de Ronde van Vlaanderen moest Wout van Aert op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont, op zo'n 60 kilometer van de streep, afhaken bij Pogacar, Van der Poel en Evenepoel. Hij werd uiteindelijk vierde.

Kan Van Aert aanvallen van Pogacar en Van der Poel overleven?

Parijs-Roubaix moet Van Aert in principe beter liggen, door het gebrek aan hellingen. De vraag is alleen hoe Van Aert kan winnen. Daar twijfelt ook Benji Naesen, bekend van Lanterne Rouge Cycling Podcast, over.

"Bij langdurige aanvallen vrees ik ervoor. Het niveau van Van Aert is heel goed, maar als Van der Poel en Pogacar de hele Carrefour de l’Arbre doortrekken, weet ik niet of hij er op het einde nog aanhangt", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Geen vertrouwen in sprint van Van Aert

En als Van Aert kan overleven, dan heeft Naesen ook weinig vertrouwen in een sprint tegen Pogacar, Van der Poel en ook Pedersen. Sinds zijn valpartij in de Vuelta van 2024 lijkt de sprintsnelheid afgebot bij Van Aert.

De grootste kans heeft Van Aert volgens Naesen als hij tussen de kasseistroken iets probeert en dan ook moet hopen dat Pogacar en Van der Poel naar elkaar kijken. Al ziet Naesen dat ook niet gebeuren.



Lees ook... "Van Aert speelt het spelletje mee": 'dubbelganger' onthult hoe fans worden misleid›

"Laat ons eerlijk zijn: Van der Poel reageert altijd op Wout. En Pogacar gaat dat ook doen. Zelfs op kousenvoeten gaat hij niet kunnen wegrijden." Winnen lijkt dus een onmogelijke opdracht te zijn voor Van Aert.