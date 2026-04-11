Van Aert niet, Pedersen wel: Lidl-Trek gebruikt nieuwe technologie in Parijs-Roubaix

Wout van Aert en Visma-Lease a Bike kregen een verbod om het bandendruksysteem van Gravaa te gebruiken in Parijs-Roubaix. Bij Lidl-Trek maken ze dan wel weer gebruik van een nieuwe technologie.

Visma-Lease a Bike kreeg verbod van de UCI

In aanloop naar Parijs-Roubaix duiken altijd nieuwe technologische snufjes op. Bij Visma-Lease a Bike was dat de voorbije jaren het bandendruksysteem van Gravaa, maar dat is sinds dit jaar verboden door de UCI.

Omdat het bedrijf achter Gravaa begin dit jaar failliet ging, heeft de UCI vragen bij de commerciële beschikbaarheid van het systeem. En dus mogen Van Aert en co het systeem dit jaar niet gebruiken.

Pedersen en Lidl-Trek gebruiken wel nieuwe technologie

Lidl-Trek maakt dan weer wel gebruik van een nieuwe technologie. Onder meer Jonathan Milan werd tijdens de verkenning gespot met een dubbel ventiel. Het gaat om het Odyssey Optis-systeem, wat moet helpen bij lekke banden.

Het gaat om een elastisch opblaasbaar inzetstuk, dat de band op de velg moet houden bij een lekke band. Het moet helpen bij stootlekken en ook drukverlies, waardoor renners minder snel moeten wisselen bij lekke banden.

Waarom mag Lidl-Trek deze technologie wel gebruiken en Visma-Lease a Bike niet? Het systeem van Odyssey is wel te verkrijgen en wordt onder meer al gebruikt in het BMX en ook al in het gravel.



