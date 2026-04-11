'Moet Evenepoel zenuwachtig worden? Drie topploegen strijden om Paul Seixas (19)'

Paul Seixas (19) is het nieuwe wielertalent die elke topploeg in huis wil halen. Na UAE Team Emirates-XRG trekken ook Red Bull-BORA-hansgrohe en INEOS Grenadiers aan zijn mouw.

Met drie ritzeges en straks ook de eindzege zal Paul Seixas op zijn 19de al zijn eerste rittenkoers in de WorldTour gewonnen hebben. Sinds Christoph Moreau in de Dauphine van 2007 won een Fransman geen rittenkoers meer op het hoogste niveau.

Drie ploegen strijden om handtekening van Seixas

Bij Decathlon-CMA CGM hebben ze met Seixas goud in handen, maar de vraag is alleen hoelang nog. Bij de Franse ploeg heeft hij een contract tot eind 2027, maar de onderhandelingen over het openbreken van zijn contract lopen moeilijk.

De concurrentie ruikt dan ook bloed. UAE Team Emirates-XRG toonde al interesse, maar nu zouden volgens HLN ook INEOS Grenadiers en Red Bull-BORA-hansgrohe mee in de dans springen. Bij de Duitse ploeg is hij zelfs een prioriteit.

Gevolgen voor Evenepoel?

Doordat Roglic einde contract is, heeft Red Bull ook plaats voor Seixas. De gegroeide interesse in Seixas zou er ook voor zorgen dat Arnaud De Lie en Christophe Laporte plots minder belangrijk worden voor de ploeg van Evenepoel.



En het is ook de vraag wat de gevolgen zijn voor Evenepoel als Seixas naar de Duitse ploeg zou overstappen. Evenepoel moet in de Tour al het kopmanschap delen met Lipowitz, met Seixas erbij zou zijn droom om de Tour te winnen nog wat moeilijker worden.