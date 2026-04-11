Ondanks de waanzinnige Pogacar-factor: Van der Poel spreekt met bijzonder veel vertrouwen

Veel vertrouwen bij Mathieu van der Poel en dat is ook begrijpelijk. Nog een dag te gaan en dan rijdt hij de koers die hij de laatste drie jaar gewonnen heeft.

Van der Poel heeft er ondertussen ook heel wat deelnames opzitten. Het maakt het niet evident om nieuwe manieren te vinden om te winnen. "Ja, natuurlijk moet je jezelf elk jaar heruitvinden", zegt hij bij de organisatie, vastgelegd door Cycling Pro Net. "Voor Parijs-Roubaix is het moeilijk om op voorhand te zeggen wat het scenario zal zijn."

Over een groot aanpassingsvermogen zullen alle kanshebbers volgens Van der Poel wel moeten beschikken. "Je moet je op de kasseien gewoon aan elke situatie kunnen aanpassen, meer dan in andere koersen. Het is altijd spannend om hier terug te komen", vindt Van der Poel. In Compiègne weet iedereen wat zich te wachten staat.

Van der Poel rekent op sterk Alpecin-Premier Tech

Iedereen vraagt zich uiteraard af of hij nu wel in staat zal zijn om Pogacar te kloppen, bij hun derde ontmoeting van het seizoen. "Hij heeft al genoeg getoond dat hij heel sterk is, en ook heel sterk is op kasseien. We kijken ernaar uit met de ploeg en we zijn er klaar voor." Verklaring vol vertrouwen nummer 1: Alpecin-Premier Tech staat er als blok.

Dat kan in de Helleklassieker wel van pas komen. Van der Poel was echter nog niet klaar met het vertrouwen in een goede afloop uit te spreken. "Ik kan niet klagen over de vorm. Het gaat heel goed. Je hebt ook een beetje geluk nodig om een koers als Parijs-Roubaix te winnen, maar de vorm is er om voor de vierde overwinning te gaan."

Van der Poel gewend om solo te winnen

Lees ook... Met Segaert als hulp: een Sloveen die niet Pogacar heet gelooft met reden dat hij Van der Poel kan dwarsbomen›

Van der Poel mikt alleen op het hoogste. Daar veranderden de afgelopen weken niets aan. Van der Poel reed vorig jaar dan ook weg na een foutje van Pogacar, dat mogen we niet vergeten. In 2023 en 2024 waren er ook succesvolle solo's voor Van der Poel, waarna ploegmaat Philipsen dan nog naar de tweede plek sprintte.