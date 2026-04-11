Knappe ereplaats Emiel Verstrynge, supertalent Seixas doorbreekt jarenlange vloek en Tourritwinnaar zwaait af

Paul Seixas heeft het 'm geflikt. Hij is het supertalent dat erin slaagt om een jarenlange reeks te doorbreken die schaamrood op de wangen van het Franse wielrennen zat. Bij INEOS hebben ze ook een jong talent in huis. De jonge jaren van Pello Bilbao liggen achter zich: hij zwaait af.

In de marge van de Ronde van het Baskenland was het eerste nieuws van de dag dat Pello Bilbao zijn pensioen aankondigde. Bilbao kon voor eigen publiek aankondigen dat hij op het einde van 2026 zijn fiets aan de haak hangt. "Ik hou vooral van de creatieve kant van het wielrennen", zegt hij op de site van zijn ploeg Bahrein Victorious.

Daarmee bedoelt Bilbao dat wielrenners iets kunnen creëren of voor een mooie show kunnen zorgen voor de wielerfans. Van een groot palmares lag Bilbao dus niet meteen wakker, maar dat wil niet zeggen dat hij niets bereikt heeft. De inmiddels 36-jarige renner won in 2019 een etappe in de Giro en in 2023 een etappe in de Tour.

INEOS-talent zet zich op de kaart

In diezelfde Tour eindigde Bilbao knap zesde: een hoogtepunt als ronderenner. Er moest in het Baskenland uiteraard ook nog gereden worden. Een kopgroep bleef voorop en Andrew August wist solo te ontsnappen. August is een 20-jarige Amerikaan die zich bij INEOS met zijn ritzege in Bergara helemaal op de kaart weet te zetten.

Een mooie ereplaats was weggelegd voor Emiel Verstrynge, die zesde werd. Ramses Debruyne, zijn ploegmaat bij Alpecin-Premier Tech, finishte enkele plaatsen verderop als negende. Paul Seixas bleef bij de belangrijkste favorieten, waardoor zijn eindzege niet meer in het gevaar kwam. Hij wint de Ronde van het Baskenland.

Seixas laat de Fransen dromen



Zo komt er een einde aan een reeks van negentien jaar. Zo lang moest Frankrijk wachten op een winnaar van het eindklassement in een WorldTour-rittenkoers. Het is nog maar eens een teken dat de 19-jarige Seixas echt het potentieel heeft om hoog te mikken. Het zal de Fransen nog meer laten dromen met het oog op de Tour.