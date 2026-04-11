Belgische ex-renner verdedigt voluit de filosofie van Van der Poel en neemt het voor hem op na de kritiek

Mathieu van der Poel kreeg na de Ronde van Vlaanderen hier en daar kritiek omdat hij meewerkte met Tadej Pogacar en uiteindelijk de rekening gepresenteerd kreeg. Zich volledig sparen en nooit overnemen, lijkt echter niet aan de orde.

Zowel Mathieu van der Poel zelf als zijn vader Adrie van der Poel hebben de kritiek al weerlegd. Zij staan achter de manier waarop Mathieu vorige zondag gereden heeft en hetzelfde geldt voor analist Frédéric Amorison. "Het zit in het DNA van Mathieu van der Poel om te willen samenwerken", zegt de ex-renner in Dans le Peloton. "Hij is een winnaar."

Dat betekent dat Van der Poel rondrijdt met een overtuiging. "Zolang hij niet gelost is door de wereldkampioen, is hij ervan overtuigd dat hij op het einde van de koers nog altijd kan winnen. Wat willen we dan? Een wielrennen waarin we geen grootse dingen zien? Een Vingegaard krijgt vaak kritiek omdat hij lang in de wielen blijft zitten."

Amorison niet akkoord met Horner

Amorison haalt het voorbeeld van de Ronde van Catalonië aan, toen Vingegaard bij een ontsnapping amper overnam van Evenepoel. "Nu wordt er een andere vraag gesteld: na een ontsnapping van 16 renners op 100 kilometer van de meet, zou niemand meer mogen meewerken met Vermeersch en Pogacar." Dat is de stelling die Horner innam.

"Ze zouden dan de hele tijd defensief moeten koersen en altijd maar moeten wachten. Ik denk niet dat dit is wat ons plezier zou geven. Het is misschien enerverend dat op het einde van de rit opnieuw de beste renner ter wereld wint. Of het nu Van der Poel, Van Aert of Evenepoel is die vooraan meezit: ze gaan altijd samenwerken", aldus Amorison.

Van der Poel en Van Aert zullen zondag aanvallend koersen

Lees ook... Ondanks de waanzinnige Pogacar-factor: Van der Poel spreekt met bijzonder veel vertrouwen›

De ingesteldheid van die grote kampioenen is om zelf op zoek te gaan naar de overwinning. Verwacht u dus zondag opnieuw aan een Van der Poel en Van Aert die volop zullen meewerken. In vorige edities van Parijs-Roubaix hebben zij ook telkens aanvallend gekoerst. Dat zal dit jaar niet anders zijn.