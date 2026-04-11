Belgische ex-renner verdedigt voluit de filosofie van Van der Poel en neemt het voor hem op na de kritiek

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel kreeg na de Ronde van Vlaanderen hier en daar kritiek omdat hij meewerkte met Tadej Pogacar en uiteindelijk de rekening gepresenteerd kreeg. Zich volledig sparen en nooit overnemen, lijkt echter niet aan de orde.

Zowel Mathieu van der Poel zelf als zijn vader Adrie van der Poel hebben de kritiek al weerlegd. Zij staan achter de manier waarop Mathieu vorige zondag gereden heeft en hetzelfde geldt voor analist Frédéric Amorison. "Het zit in het DNA van Mathieu van der Poel om te willen samenwerken", zegt de ex-renner in Dans le Peloton. "Hij is een winnaar."

Dat betekent dat Van der Poel rondrijdt met een overtuiging. "Zolang hij niet gelost is door de wereldkampioen, is hij ervan overtuigd dat hij op het einde van de koers nog altijd kan winnen. Wat willen we dan? Een wielrennen waarin we geen grootse dingen zien? Een Vingegaard krijgt vaak kritiek omdat hij lang in de wielen blijft zitten."

Amorison niet akkoord met Horner

Amorison haalt het voorbeeld van de Ronde van Catalonië aan, toen Vingegaard bij een ontsnapping amper overnam van Evenepoel. "Nu wordt er een andere vraag gesteld: na een ontsnapping van 16 renners op 100 kilometer van de meet, zou niemand meer mogen meewerken met Vermeersch en Pogacar." Dat is de stelling die Horner innam.

"Ze zouden dan de hele tijd defensief moeten koersen en altijd maar moeten wachten. Ik denk niet dat dit is wat ons plezier zou geven. Het is misschien enerverend dat op het einde van de rit opnieuw de beste renner ter wereld wint. Of het nu Van der Poel, Van Aert of Evenepoel is die vooraan meezit: ze gaan altijd samenwerken", aldus Amorison.

Van der Poel en Van Aert zullen zondag aanvallend koersen

De ingesteldheid van die grote kampioenen is om zelf op zoek te gaan naar de overwinning. Verwacht u dus zondag opnieuw aan een Van der Poel en Van Aert die volop zullen meewerken. In vorige edities van Parijs-Roubaix hebben zij ook telkens aanvallend gekoerst. Dat zal dit jaar niet anders zijn. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Frederic Amorison
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Tadej Pogacar Remco Evenepoel Lotte Kopecky Jasper Philipsen Tim Merlier Patrick Lefevere Edoardo Affini Greg Van Avermaet Jan Bakelants Olav Kooij Cian Uijtdebroeks Mathieu Heijboer Mikel Aranburu Dirk De Wolf Mads Pedersen Gianni Vermeersch Filippo Ganna Ine Beyen

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved