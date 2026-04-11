Met Segaert als hulp: een Sloveen die niet Pogacar heet gelooft met reden dat hij Van der Poel kan dwarsbomen

Tadej Pogacar is niet de enige Sloveen waar Mathieu van der Poel rekening mee moet houden. Ook Matej Mohoric gelooft nog altijd dat hij Parijs-Roubaix kan winnen. Met een Van der Poel aan de start klinkt dat onwaarschijnlijk, maar dat is het misschien niet.

Op de site van zijn ploeg Bahrein Victorious blikt Mohoric vooruit op zijn vijfde deelname. "Parijs-Roubaix is de klassieker waar ik het hele voorjaar het meest naar uitkijk", moet hij bekennen. "Het heeft het meest chaotische verloop en het is de koers die ik het meest in mijn hart draag. Zeker sinds de overwinning van Sonny in 2021."

Sonny, dat is Sonny Colbrelli. Mohoric haalde zoals velen dat jaar de finish niet, maar zijn ploegmaat won wel een memorabele editie van Parijs-Roubaix. Er waren amper nog renners te herkennen aan de aankomst. Een jaar later behaalde Mohoric met een vijfde plek zijn best uitslag: hij finishte driekwart minuut voor Van der Poel.

Ex-winnaar Colbrelli als inspiratie

Een Mohoric die ooit pronkt met de kassei in Roubaix: het is dus minder onvoorstelbaar dan het lijkt. Ook al was Van der Poel in de laatste drie edities dan wel telkens de beste. Met Colbrelli als inspiratie is niets uitgesloten. "Ik ga zelf blijven proberen om op het podium te staan en hopelijk kan ik ooit strijden voor de overwinning."

"Ik heb het gevoel dat mijn conditie op een zeer hoog niveau zit en ik hoop dat het geluk aan onze kant staat. We hebben ook een zeer uitgebalanceerd team, met andere sterke opties zoals Alec Segaert, die in geweldige vorm verkeert." Dat mag hij zondag tonen. Segaert had ook zelf wat te vertellen over zijn eigen kansen in Parijs-Roubaix.

Verrassing mogelijk in Parijs-Roubaix?

Voorts hangt er weer veel af van de weersomstandigheden. De droogte kan wel weer eens voor een stoffige editie zorgen. Wellicht zal het niet even heroïsch worden als in 2021, maar wie weet wat er kan gebeuren als het toch wat die richting uitgaat. Dan kan het toch nog eens een verrassende naam zijn die de kop opsteekt.