Sneertje richting Evenepoel bewijst dat Lefevere bij oordeel blijft: "Hij moest er niet zo'n cinema van maken"

Bij een terugblik op de Ronde van Vlaanderen deelt Patrick Lefevere toch nog eens een sneertje uit aan voormalige pupil Remco Evenepoel. De ophef vooraf was echt niet nodig, dixit Lefevere. Over de prestatie van Evenepoel was hij wel te spreken.

Lefevere had eerder al aangegeven dat het gevaarlijk was van Evenepoel om te liegen tegen journalisten. In een interview aan Le Soir blijkt dat Lefevere nog niet van standpunt veranderd is. "Zonder hoog van de toren te blazen: ik wist al lang dat hij naar de Ronde van Vlaanderen ging komen. Hij moest er niet zo'n cinema van maken."

De eerste signalen richting een deelname van Evenepoel aan Vlaanderens Mooiste ving Lefevere op in februari. "Ik heb de kans gehad om de UAE Tour te volgen, waar hij bergop moest lossen en twee kilo te zwaar stond. Ik had toen al begrepen dat hij iets specifiek aan het voorbereiden was, de Ronde in dit geval." Dat bleek ook zo te zijn.

Echte Remco terug sinds Catalonië

Het rijden van de Ronde van Vlaanderen verklaarde ook enkele andere inspanningen die Evenepoel deed in de voorafgaande rittenkoersen. "Ik heb in de Ronde van Catalonië weer de echte Remco teruggezien: klaar om te versnellen op elk moment, om alles te doen ontploffen." Die explosiviteit moest hij ook vorige zondag proberen uit te spelen.

Over zijn prestatie kan Lefevere alleen maar positief zijn. "Ik heb hem graag bezig gezien in zijn eerste Ronde van Vlaanderen, waar hij zijn weerstand toonde tegen zo'n enorme tegenstand." Tegelijkertijd is er ook realisme over de houding van Pogacar en Van der Poel. "Ik denk niet dat hij de twee andere protagonisten angst inboezemde."

Lefevere nu pas helemaal op de hoogte

In elk geval heeft Evenepoel er een mooi debuut opzitten. Ondertussen hebben we ook wat geleerd over wat er speelde bij Soudal Quick-Step. Lefevere had Evenepoel bij deze ploeg graag de Ronde van Vlaanderen zien rijden. Evenepoel wilde zelf wel maar de trainers niet. Dat kwam Lefevere onlangs pas te weten.

