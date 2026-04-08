Van Aert enorm gesteund door Belgische sporter in opmars: "Ik hoop heel hard dat mijn idee uitkomt"

Aan steun van supporters geen gebrek voor Wout van Aert. Ook in andere sporttakken is hij erg geliefd en duimen ze voor hem.

Dat doet voornamelijk Hanne Vandewinkel. De Belgische tennisster ziet haar eigen carrière in stijgende lijn gaan: ze maakt nog maar pas deel uit van de top honderd van de wereld. Deze week komt ze met België in actie in de Billie Jean King Cup in de Verenigde Staten. Komende zondag houdt ze best vrij, want dan is het natuurlijk Parijs-Roubaix.

Vandewinkel heeft zich geout als wielerfan en Van Aert is haar grote idool. Ze heeft ook al eens met hem op de foto gestaan. Parijs-Roubaix lijkt weer de enige kans voor Van Aert om in het voorjaar een grote koers te winnen. Voorlopig ontbreekt die grote vis nog, maar een voorspelling van de tennisster kan hem misschien wel moed geven.

Tennisster ziet Van Aert winnen in Roubaix

"In het begin van het seizoen heb ik gezegd dat ik denk dat Wout geen grote prijs zou pakken vóór het begin van Parijs-Roubaix, maar dat hij Parijs-Roubaix wint. Ik hoop heel hard voor hem dat mijn idee uitkomt", zegt Vandewinkel aan HLN. Dan zou komende zondag een van de grote wielerdromen van Van Aert in vervulling gaan.

Vandewinkel ziet het alvast goedkomen. "Ikzelf heb er vertrouwen in." Dat optimisme moet er vooraf natuurlijk ook wel zijn bij de fans van Van Aert. Als er een parcours is waar hij Van der Poel weerwerk moet kunnen bieden, is het wel dat van Parijs-Roubaix. Pech loert natuurlijk ook om de hoek en ook Pogacar wordt nog sterker op het vlakke.

Van Aert populair in andere sporttakken

Het is niet de eerste keer dat blijkt dat Van Aert bij andere sporttakken goed in de markt ligt. De Spaanse voetbaltrainer Eder Sarabia zou ook een grote Van Aert-fan zijn. Na het vorige wielerseizoen maakte Van Aert ook een trip naar de VS en daar bleek dat basketballegende Reggie Miller hem heel hoog zitten heeft.

🎥 Merlier vertelt zoontje Jules hoe hij meeleeft met Van Aert: "Dat is de papa van Georges, weet je nog?"

Houdt dit Van Aert tegen in Roubaix? "Dat is toch een probleem"

Organisatie grijpt drastisch in en straft schuldige na zware valpartij van Mikel Landa

Parket dreigt met vervolging en Pogacar reageerde fel: Vanmarcke wijst instanties met de vinger

Mister Ronde van Vlaanderen: Mathieu van der Poel steekt er toch nog bovenuit

"Eerlijk zijn met jezelf": Van Avermaet trekt stevige conclusie over Van Aert

Wat maakt Florian Vermeersch plots zo goed? Ex-renner doet boekje open

Van der Poel is gewaarschuwd: Vermeersch onthult waarom Pogacar ook grote kans maakt in Parijs-Roubaix

"Een beetje pijnlijk": Merlier over telefoontje dat niet kwam van Soudal Quick-Step

📷 Regenboogtrui brengt nu al recordbedrag op, Pogacar toont ook zijn groot hart

🎥 Supertalent Paul Seixas (19) rijdt iedereen in de vernieling, Uijtdebroeks doet goede zaak in Baskenland

Boonen nog alleen recordhouder: Van der Poel kan in Parijs-Roubaix straffe statistiek evenaren

Wout van Aert krijgt harde boodschap: ploegleider klaar en duidelijk over Parijs-Roubaix

Stevige boete én rijverbod: Evenepoel, Pogacar en co riskeren strenge straf

Snelle terugkeer van Tim Wellens? UAE Team Emirates-XRG heeft nieuws over zijn blessure

Samenwerking stopt: Red Bull-BORA-hansgrohe en Remco Evenepoel incasseren stevige domper

🎥 Toch nog altijd kopzorgen: Tim Merlier blikt vooruit op zijn rentree in de Scheldeprijs

Tactische blunder in de Ronde? Ex-prof is het niet eens met Adrie van der Poel

'Visma-Lease a Bike laat oog vallen op topper van Red Bull-BORA-hansgrohe'

"Ik was er even helemaal klaar mee": Pedersen doet boekje open over nieuwe tegenslag

Florian Vermeersch legt helder uit waarom hij Tadej Pogacar langer trouw blijft

Sergeant zag Evenepoel één cruciale fout maken in de Ronde van Vlaanderen

Pogacar te kloppen in Parijs-Roubaix? Ploeg van Van der Poel put hoop uit één iets

Naesen ziet kwalijke evolutie door Pogacar: "Het gaat nog een stap verder"

Geen Evenepoel in Parijs-Roubaix: Van Avermaet ziet twee goede redenen

UAE looft concurrent van Tadej Pogacar: "Het karakter van een kampioen"

Soudal Quick-Step kondigt nieuwe terugkeer van Tim Merlier aan

Dit is de nieuwe ster aan de Belgische wielerhemel: "Een natuurtalent"

Ine Beyen heeft geruststellende boodschap voor Lotte Kopecky

Tom Dumoulin ziet cruciaal moment waar Van der Poel mogelijk de koers verloor

Beresterke Ronde, maar Klaas Lodewyck stipt toch belangrijk werkpunt aan voor Remco Evenepoel

Ronde van Vlaanderen krijgt zuur staartje voor Remco Evenepoel en Red Bull

Ronde van het Baskenland: Paul Seixas overrompelt de tegenstand in openingstijdrit

Thijs Zonneveld zag topfavoriet gigantische fout maken in Ronde van Vlaanderen

Adrie van der Poel scherp na Ronde van Vlaanderen: "Zoiets doen kampioenen niet"

De Cauwer trekt tactische conclusie bij het bespreken van prestaties Van der Poel en Van Aert

