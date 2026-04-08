Van Aert enorm gesteund door Belgische sporter in opmars: "Ik hoop heel hard dat mijn idee uitkomt"

Aan steun van supporters geen gebrek voor Wout van Aert. Ook in andere sporttakken is hij erg geliefd en duimen ze voor hem.

Dat doet voornamelijk Hanne Vandewinkel. De Belgische tennisster ziet haar eigen carrière in stijgende lijn gaan: ze maakt nog maar pas deel uit van de top honderd van de wereld. Deze week komt ze met België in actie in de Billie Jean King Cup in de Verenigde Staten. Komende zondag houdt ze best vrij, want dan is het natuurlijk Parijs-Roubaix.

Vandewinkel heeft zich geout als wielerfan en Van Aert is haar grote idool. Ze heeft ook al eens met hem op de foto gestaan. Parijs-Roubaix lijkt weer de enige kans voor Van Aert om in het voorjaar een grote koers te winnen. Voorlopig ontbreekt die grote vis nog, maar een voorspelling van de tennisster kan hem misschien wel moed geven.

Tennisster ziet Van Aert winnen in Roubaix

"In het begin van het seizoen heb ik gezegd dat ik denk dat Wout geen grote prijs zou pakken vóór het begin van Parijs-Roubaix, maar dat hij Parijs-Roubaix wint. Ik hoop heel hard voor hem dat mijn idee uitkomt", zegt Vandewinkel aan HLN. Dan zou komende zondag een van de grote wielerdromen van Van Aert in vervulling gaan.

Vandewinkel ziet het alvast goedkomen. "Ikzelf heb er vertrouwen in." Dat optimisme moet er vooraf natuurlijk ook wel zijn bij de fans van Van Aert. Als er een parcours is waar hij Van der Poel weerwerk moet kunnen bieden, is het wel dat van Parijs-Roubaix. Pech loert natuurlijk ook om de hoek en ook Pogacar wordt nog sterker op het vlakke.

Van Aert populair in andere sporttakken

Lees ook... 🎥 Merlier vertelt zoontje Jules hoe hij meeleeft met Van Aert: "Dat is de papa van Georges, weet je nog?"›

Het is niet de eerste keer dat blijkt dat Van Aert bij andere sporttakken goed in de markt ligt. De Spaanse voetbaltrainer Eder Sarabia zou ook een grote Van Aert-fan zijn. Na het vorige wielerseizoen maakte Van Aert ook een trip naar de VS en daar bleek dat basketballegende Reggie Miller hem heel hoog zitten heeft.