Topchirurg beleeft comebacks Van Aert van op eerste rij en benadrukt wat mensen vaak vergeten

Wout van Aert is ook goed gekend bij de beste chirurgen in ons land. Dat wil je misschien niet zijn, maar het heeft wel al geholpen na valpartijen.

Zo heeft Van Aert al op de operatietafel gelegen bij Tom Claes, orthopedisch chirurg in het AZ in Herentals. "Ik denk dat mensen vaak vergeten dat Wout altijd zware en complexe kwetsuren heeft gehad", zegt de chirurg in het VRT-programma Terzake. Zo benadrukt de arts wat voor een lange weg Van Aert moest afleggen na ernstige blessures.

Van Aert is uiteraard niet de enige renner die door Claes behandeld is. Dat maakt zijn lot dus niet zo bijzonder, maar door de complexe aard van opgelopen breuken was het voor Van Aert niet simpel om terug te knokken. "We zien veel wielrenners bij ons binnenkomen, maar bij Wout was er altijd veel meer aan de hand dan bij de anderen."

Chirurg Claes merkt mentale sterkte Van Aert op

Toch is dat exact wat Van Aert gedaan heeft: hij heeft teruggeknokt. "Wat mij wel direct opviel bij hem is dat hij na enkele dagen al bezig is met de weg vooruit", merkte Claes zijn mentale sterkte op. "Hij stelde al heel snel gerichte vragen. Hij vroeg wanneer hij dit of dat zou doen, of hoe hij iets het beste zou doen. Dan weet je dat die focus daar al heel snel is."

Door de ingrepen die hij heeft moeten uitvoeren, volgt Claes de carrière van Van Aert dan ook op de voet. Toch zal hij altijd een minstens even groot respect hebben voor de mens Van Aert dan voor de renner Van Aert. "Het is een zeer groot wielrenner en een zeer warme mens. Ik was heel blij en ik gun het hem van harte toe", zegt hij over het Roubaix-succes.

Van Aert goed hersteld van enkelbreuk

Lees ook... Prestatie Van Aert in een ander daglicht geplaatst: "Stoppen met zeggen dat Pogacar zich dopeert"›

Tom Claes heeft samen met zijn broer Steven Claes Van Aert meermaals geopereerd en begeleid bij revalidaties. Tom en Steven hebben Van Aert bijvoorbeeld behandeld na zijn enkelbreuk, na zijn valpartij in de cross in Mol. Van Aert is toch tijdig kunnen herstellen om nog net op tijd in vorm te geraken.