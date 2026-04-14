Oliver Naesen doet belangrijke onthulling over Seixas: "Als ik mocht beslissen bij de ploeg ..."

Paul Seixas lijkt de nieuwe ster aan de wielerhemel. Oliver Naesen licht mogelijk een tipje van de sluier over de seizoensplannen van het Franse toptalent.

Seixas is aan zijn grote doorbraak bezig. De nog altijd maar 19-jarige Fransman won dit seizoen een rit in de Ronde van de Algarve en werd er tweede in het algemeen klassement.

Daarna zegevierde hij in de Faun-Ardèche Classic, om daarna tweede te worden in Strade Bianche. Vervolgens stond er geen maat op de renner van Decathlon CMA CGM Team in de Ronde van het Baskenland. Hij won er drie ritten en alle klassementen.

Seixas naar de Tour?

Seixas snijdt binnenkort de Ardennenklassiekers aan. Hij zal deelnemen aan de Waalse Pijl en daarna starten in de Luik-Bastenaken-Luik. In die laatste koers zal hij bijgestaan worden door Sander De Pestel, die verrast reageert bij De Reconstructie.

"Ik wist zelf ook niet dat ik een renner was voor Luik-Bastenaken-Luik, maar dit jaar dus wel", aldus De Pestel. "Polleke wou dat ik kwam om hem in een gunstige positie af te zetten. Op de Côte de Wanne zeker? We moeten zorg dragen voor dat ventje."



Zien we Seixas binnenkort aan het werk in de Giro? Volgens ploegmaat Oliver Naesen niet. "Neen, hij zal waarschijnlijk de Tour rijden", verklapt onze landgenoot. Al nam hij daarna wat gas terug. "Dat denk ik toch. Dat zou ik toch doen als ik mocht beslissen bij de ploeg."