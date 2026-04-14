'Soudal Quick-Step voegt deze toprenner van INEOS toe aan selectie'

Soudal Quick-Step zal binnenkort een heuse transformatie ondergaan. De Belgische formatie zal waarschijnlijk afscheid nemen van een pak renners, maar mag naar verluidt ook al zeker één grote naam verwelkomen.

Het zijn drukke tijden voor Jurgen Foré, de CEO van Soudal Quick-Step. Volgens Het Laatste Nieuws is het team van plan om een verjonging door te voeren.

Concreet betekent dat dat de jongeren Federico Savino, Erazem Valjavec, Jasper Schoofs en Viktor Soenens mogen hopen op een profcontract voor 2027. Zij komen momenteel uit voor het opleidingsteam van Soudal Quick-Step.

Ben Turner naar Soudal Quick-Step

De contracten van Pascal Eenkhoorn en Dries Van Gestel zullen worden verlengd, in tegenstelling tot de overeenkomsten van Ethan Hayter, Mikel Landa, Casper Pedersen, Mauri Vansevenant, Maximilian Schachmann en Martin Svrček. Zij zullen waarschijnlijk mogen uitkijken naar een andere ploeg.

Soudal Quick-Step werd ook gelinkt aan Arnaud De Lie, maar lijkt het geweer nu van schouder te veranderen. Volgens de bovengenoemde bron heeft de Belgische ploeg een akkoord met Ben Turner van INEOS Grenadiers. Het contract van de Brit loopt eind dit jaar af.



Turner is niet de eerste de beste. Hij kan uitstekend uit de voeten in het klassieke werk en heeft een goede sprint in de benen. In 2025 won hij nog een rit in de Vuelta en een etappe in de Ronde van Polen.