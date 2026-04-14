Bakelants moet uitleggen dat hij zijn omschrijving over Van Aert niet slecht bedoelt

Iedereen heeft zijn eigen manier om te omschrijven wat de zege van Wout van Aert in Roubaix betekent. Voor Bakelants heeft Van Aert hierdoor afgerekend met de status van eeuwige tweede.

In een reportage van het VRT-programma Terzake heeft Bakelants geprobeerd om de waanzinnig grote populariteit van Van Aert te verklaren. "Ik denk dat het publiek ook iets heeft met eeuwige tweedes." Dat is dan toch het imago dat Van Aert stilaan gekregen heeft. "Op de duur werd hij dat een beetje, zonder dat ik dat verkeerd bedoel."

Bakelants grijpt terug naar statistieken om zijn zaak te beargumenteren. Van Aert is inderdaad al twee keer tweede geworden op het WK op de weg. Net als in de Ronde van Vlaanderen, de Spelen in Tokio. Daarnaast waren er een karrenvracht aan tweede plaatsen in het veldrijden. Vaak was Mathieu van der Poel de boeman voor Van Aert.

Bakelants maakt de optelsom

Bakelants maakt dus de optelsom. "Op de duur bouw je een soort krediet op bij de mensen, waardoor de gunfactor toeneemt." Die evolutie heeft door de jaren heen plaatsgevonden in de carrière bij Van Aert. Hij werd zo dus stilaan al gezien als de Poulidor van het voorjaar. Dat is na die overwinning in Roubaix nu allemaal voorbij.

Heeft Bakelants Van Aert inmiddels al gehoord na zijn overwinning? "Daan Soete, Wout en ik hebben samen een groepje. We sturen daar wel wat berichten in. Wout heeft geantwoord dat het een pak van zijn hart was. Voor de rest is hij niet te veel in detail gegaan. Ik denk dat hij even geniet van een welverdiende rust." En of dat het geval is.

Van Aert wordt nu terug als winnaar bekeken

De stelling van Bakelants over die tweede plaatsen valt moeilijk te ontkrachten. Naast de reeds genoemde koersen is Van Aert ook twee keer tweede geweest op het WK tijdrijden, in Dwars door Vlaanderen en in verschillende etappes in de Tour en de Dauphiné. Sinds zondag is Van Aert echter vooral terug winnaar.