Mathieu van der Poel krijgt grote lof uit het peloton: "Chapeau!"

Mathieu van der Poel werd knap vierde in Parijs-Roubaix na een wedstrijd waarin hij pech kende. Het Nederlandse fenomeen kreeg achteraf lof voor zijn strijdlust.

Van der Poel had de voorbije drie edities op zijn naam geschreven, maar viel nu net naast het podium. De Nederlander beleefde een ongelukkige passage in het Bos van Wallers.

Hij kwam er stil te staan na een lekke band en kreeg de fiets van ploegmaat Jasper Philipsen, maar die reed met andere pedalen. Hij kreeg daarna een wiel van Tibor Del Grosso, die ook een lekke band had, maar reed nog voor het verlaten van het Bos opnieuw lek.

Kasia Nieuwiadoma looft MVDP

Deze keer kreeg hij een nieuwe fiets van de ploegwagen, maar hij zou nooit meer in de absolute kop van de koers komen. Na kilometers sleurwerk op kop van de achtervolgende groep legde MVDP beslag op een indrukwekkende vierde plaats.

Dat zag ook de Poolse toprenster Kasia Nieuwiadoma. Zij sprak in een Instagram-story haar bewondering voor Van der Poel uit. "Als ik ooit een slechte dag heb op de fiets, zal ik aan dat gevecht terugdenken."

Lees ook... De Bondt geeft Roodhooft volledig gelijk en kroont Van der Poel tot beste man uit Parijs-Roubaix›

"Chapeau Mathieu van der Poel, wat een waanzinnig gevecht!", voegt ze toe. Nieuwiadoma was zelf niet van de partij in de Hel van het Noorden na een zware val in Milaan-Sanremo. Het is niet duidelijk wanneer ze zal terugkeren.