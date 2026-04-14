De Bondt geeft Roodhooft volledig gelijk en kroont Van der Poel tot beste man uit Parijs-Roubaix

Christoph Roodhooft en Mathieu van der Poel zullen met een wrang gevoel uit Roubaix vertrokken zijn. De vorm van de dag was zeker goed genoeg, maar de omstandigheden zaten tegen.

Daar geeft voormalig ploegmaat Dries De Bondt duiding bij in Café Koers, de podcast van Het Nieuwsblad. Na een fietswissel reed Van der Poel op de fiets van Philipsen, maar die rijdt net als enkele andere renners van Alpecin-Premier Tech met nieuwe pedalen. Aangezien Van der Poel dat niet deed, bleek dit niet helemaal compatibel.

"Bij Alpecin is Shimano een van de partners. Dat is het hoogste niveau van sponsoring dat je van Shimano kunt krijgen. Die testen nieuwe dingen uit. Ik denk dan dat Mathieu ervoor gekozen zal hebben om voor zekerheid te gaan en niet met die nieuwe pedalen te rijden. Je moet die dingen uitproberen in koers", wijst De Bondt naar de nood aan feedback.

De Bondt zeker dat Van der Poel de beste was

Christoph Roodhooft stelde dat een auto van NSN en een dokter voor een blokkade zorgden in het Bos van Wallers en dat de Alpecin-auto anders veel sneller bij Van der Poel kon zijn. Als dat gebeurd was, had Van der Poel vooraan meegestreden, is de theorie. "Volledig akkoord. Hij was de sterkste man in koers. Ik heb het van op de eerste rij meegemaakt."

De Bondt was onder de indruk van zijn versnelling. "Mathieu heeft ons gewoon achtergelaten. Ik denk dat hij op een van de kasseistroken in aanloop naar het Bos gewoon naar de groep voor ons wou springen. Het was maar een strook van 1,4 kilometer en op het einde van de strook was hij weg uit beeld. Da's een van de supermensen aan de start."

De Bondt kruipt even in rol van analist

Vanuit hun verleden als ploegmaats hebben De Bondt en Van der Poel een goede, professionele band. Ze hebben ook al in situaties gezeten waarbij ze samen de koers hard maken. Voorts is De Bondt ook een van de renners die open praat over zijn visie en dus ook al eens de prestatie van Van der Poel analyseert.