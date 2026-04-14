Van Aert ontroert grote baas Plugge enorm: "Ik heb hem toen in de ambulance gehesen"

Na zijn grootste zeges is Richard Plugge vaak de eerste die Wout van Aert in de armen valt. Knuffels zijn er al genoeg geweest tussen de baas van de Visma-ploeg en zijn renner.

In het Play-programma De Tafel van Gert kreeg Plugge beelden te zien van juichende fans na de zege van Van Aert. "Dit is zo emotioneel. Dit is waar we het voor doen. We willen de jeugd inspireren en geschiedenis schrijven. De manier waarop Wout dat doet... Ik word er emotioneel van als ik terug naar de beelden van zijn zege kijk."

Hun relatie voelt niet als de typische verhouding tussen baas en renner. "We hebben zoveel meegemaakt. We hebben zo’n goede band. Ik heb in Dwars door Vlaanderen op de weg gezeten om hem in de ambulance te hijsen. De valpartijen in Pau, in Dwars door Vlaanderen. Dat is het laatste wat je wil meemaken", getuigt de Visma-baas.

Pogacar nu al paar keer verslagen

Van Aert wint misschien niet even vaak als sommige anderen, maar de manier waarop maakt op Plugge dus veel indruk. "Hij wint altijd op iconische momenten. Zoals op de Champs-Élysées, waar hij Pogacar ook al versloeg. De beste renner van dit moment nu weer verslaan is ook weer zo’n iconisch moment. Ik stond volop te huilen."

Plugge zal zeker niet de enige geweest zijn die een traantje moest wegpinken. Heeft hij toch nooit getwijfeld of Van Aert op een dag wel Parijs-Roubaix zou winnen. "Neen, want hij is gelukkig zo goed." Voorts beseft Plugge ook hoe belangrijk zijn familie voor Wout is. "Sarah is er altijd bij. We kennen haar en de kinderen heel goed."

Combinatie Plugge-Van Aert werkt goed

Plugge en Van Aert werken ondertussen al meer dan zeven jaar met elkaar samen. Van Aert is naar de ploeg gehaald in 2019, terwijl Plugge er sinds 2012 al aan de slag was als directeur. Die combinatie werpt duidelijk zijn vruchten af. Plugge heeft Van Aert ook een contract gegeven tot het einde van zijn carrière.