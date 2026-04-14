Ronde van Limburg: Tim Merlier ziet winstkansen drastisch stijgen door afzeggen grote naam

Na Parijs-Roubaix is het morgen uitkijken naar de Ronde van Limburg. Tim Merlier ziet in de aanloop naar die koers een grote concurrent afzeggen.

De Ronde van Limburg (1.1) start in Hasselt en schotelt het peloton 178 kilometer voor. Onderweg liggen verschillende venijnige hellingen en kasseistroken.

Tim Merlier won de Ronde van Limburg al in 2021 en is ook nu een van de topfavorieten. Onze landgenoot beleefde in de Scheldeprijs een zeer geslaagde comeback na een blessure en wil zijn tweede zege van zijn vooralsnog korte seizoen pakken.

Geen Groenewegen in de Ronde van Limburg

Merlier zal Dylan Groenewegen alvast niet moeten vrezen. WielerFlits vernam van het Franse team dat de Nederlander nog te veel hinder ondervindt van zijn val in de Scheldeprijs. De Ronde van Limburg zou te vroeg komen.

Groenewegen verkeert in een uitstekende vorm en zette de Unibet Rose Rockets al stevig op de kaart dit seizoen. Hij zegevierde in de Bredene Koksijde Classic, de GP Monseré en de Ronde van Brugge. In 2024 won hij ook de Ronde van Limburg al eens.



Het volgende doel van Groenewegen wordt zo de Giro, waar de Unibet Rose Rockets hun debuut zullen maken in een grote ronde. La Corsa Rosa begint op 8 mei met een vlakke etappe in Bulgarije. Groenwegen kan er meteen de roze trui pakken en het seizoen van zijn team nog wat mooier maken.