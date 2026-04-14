Prestatie Van Aert in een ander daglicht geplaatst: "Stoppen met zeggen dat Pogacar zich dopeert"

Tadej Pogacar heeft Wout van Aert niet kunnen lossen op de Noord-Franse kasseien en kreeg de rekening gepresenteerd op de piste in Roubaix. Het is altijd eens interessant om een andere invalshoek te horen over zo'n afloop.

In L'Équipe Du Soir mocht ook de Franse voetbaltrainer Raymond Domenech uit de doeken doen hoe hij het wielergebeuren beleefde. Uiteraard was hij niet blind voor het feit dat Van Aert zijn gram haalde. "Hij was zoals Poulidor vaak tweede en nu zijn de rollen omgekeerd. Voor hem is het een buitengewoon moment", leeft ook Domenech met hem mee.

Tot vorige zondag was Van Aert eigenlijk constant een gevecht met zichzelf aan het leveren. "Het is een permanente strijd. Elke keer was er wel iets. Hij was er elke keer en op het einde was het een andere renner die won. Hij verslaat nu Pogacar. Ik ben er tevreden over. Niet speciaal omdat Van Aert wint, maar het laat ons zien: Pogacar is niet onverslaanbaar."

Pogacar weer een gewone sterveling

Pogacar is ineens toch weer een gewone sterveling. Dat kan in de hoofden kruipen bij de andere renners. "We kunnen stoppen met te zeggen dat hij wint omdat hij zich dopeert of dingen doet die anderen niet mogen." Met dat soort van speculaties krijgt Pogacar wel eens te maken. Vorig jaar trok een Deense expert zijn prestaties in twijfel.

Wout Van Aert enfin vainqueur d'une Flandrienne... et Tadej Pogacar enfin vaincu !



🗨️ R. Domenech : « Je suis content qu'on se dise enfin que Pogacar n'est pas invincible : on arrêtera de dire qu'il se dope ! » — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) April 12, 2026

Domenech ziet in de overwinning van Van Aert alvast een positief effect voor de toekomst van het wielrennen. "In deze koers is het bewijs geleverd dat hij geklopt kan worden. Dat geeft het gevoel voor andere koersen: Pogacar is er wel, maar anderen kunnen ook winnen. Het is dus niet slecht." Er is dus opnieuw wat meer spanning.



Tour-geschiedenis achtervolgt Pogacar

Het is ook geen toeval dat de opmerking over eventueel dopinggebruik komt uit Frankrijk, het land van de Tour de France. In zijn geschiedenis is de Tour natuurlijk geteisterd door dopingverhalen, zelfs over Tourwinnaars. Er is echter nog nooit enig bewijs of zelfs een indicatie geweest dat Pogacar vals zou spelen.