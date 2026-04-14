Manager duidelijk over wie Van Aert is: "Je zou kunnen denken dat hij daar achteraf spijt van krijgt"

Krijgt Wout van Aert dan toch geen spijt van sommige keuzes? Manager Jef Van den Bosch denkt van niet, wat de mening van anderen ook is.

In HLN heeft de manager van Wout het onder andere over de gunfactor die zijn poulain geniet. "Die gunfactor is een wisselwerking. Ook vanuit Wout zelf is die heel groot richting ploegmaats en personeel. Hij is niet continu gefocust op 'ik, ik ik', maar gaat er prat op om Visma-Lease a Bike beter te maken, naar een hoger niveau te tillen."

Dat heeft ervoor gezorgd dat Van Aert al vaak werk opgeknapt heeft voor ploegmaats. "In die zin voelt hij zich dus ook niet te beroerd om andere renners te laten winnen." Vanuit België bestond daar al vaker discussie over, of Van Aert niet nog vaker het kopmanschap moet opeisen en of Visma-Lease a Bike dan wel de juiste ploeg voor hem is.

Van Aert krijgt nooit spijt van inspanningen

Het is duidelijk dat Van Aert zelf ervan overtuigd is dat hij de juiste zet deed in 2019. Is er bij hem dan nooit twijfel als hij zich zo uitslooft voor een ploegmaat, niet wetende of die in de toekomst iets terugdoet? "Je zou kunnen denken dat hij daar achteraf spijt van krijgt. Maar dat is niet zo. Zo zit hij nu eenmaal in mekaar, het is de aard van het beestje."

De populariteit van Van Aert in de buitenwereld wijt Van den Bosch dan weer aan het gegeven dat Wout volgens hem meer bekeken wordt als mens. Bovendien heeft hij al veel veerkracht getoond. "Mensen associëren zich ermee, spiegelen zich eraan, putten er zelfs persoonlijk moed uit. Wout geeft hen de kracht om nooit op te geven."

Van den Bosch al jaren manager van Van Aert

Jef Van den Bosch en Wout van Aert werken al ettelijke jaren mee samen. In 2008 richtte Van den Bosch zijn managementbureau op en sindsdien is hij de vertrouwenspersoon en manager van Van Aert. In al die jaren samen reed Van Aert voor Cibel-Cebon en Visma-Lease a Bike.