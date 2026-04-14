Manager duidelijk over wie Van Aert is: "Je zou kunnen denken dat hij daar achteraf spijt van krijgt"

Foto: © photonews

Krijgt Wout van Aert dan toch geen spijt van sommige keuzes? Manager Jef Van den Bosch denkt van niet, wat de mening van anderen ook is.

In HLN heeft de manager van Wout het onder andere over de gunfactor die zijn poulain geniet. "Die gunfactor is een wisselwerking. Ook vanuit Wout zelf is die heel groot richting ploegmaats en personeel. Hij is niet continu gefocust op 'ik, ik ik', maar gaat er prat op om Visma-Lease a Bike beter te maken, naar een hoger niveau te tillen."

Dat heeft ervoor gezorgd dat Van Aert al vaak werk opgeknapt heeft voor ploegmaats. "In die zin voelt hij zich dus ook niet te beroerd om andere renners te laten winnen." Vanuit België bestond daar al vaker discussie over, of Van Aert niet nog vaker het kopmanschap moet opeisen en of Visma-Lease a Bike dan wel de juiste ploeg voor hem is.

Van Aert krijgt nooit spijt van inspanningen

Het is duidelijk dat Van Aert zelf ervan overtuigd is dat hij de juiste zet deed in 2019. Is er bij hem dan nooit twijfel als hij zich zo uitslooft voor een ploegmaat, niet wetende of die in de toekomst iets terugdoet? "Je zou kunnen denken dat hij daar achteraf spijt van krijgt. Maar dat is niet zo. Zo zit hij nu eenmaal in mekaar, het is de aard van het beestje."

De populariteit van Van Aert in de buitenwereld wijt Van den Bosch dan weer aan het gegeven dat Wout volgens hem meer bekeken wordt als mens. Bovendien heeft hij al veel veerkracht getoond. "Mensen associëren zich ermee, spiegelen zich eraan, putten er zelfs persoonlijk moed uit. Wout geeft hen de kracht om nooit op te geven."

Van den Bosch al jaren manager van Van Aert

Lees ook... Topchirurg beleeft comebacks Van Aert van op eerste rij en benadrukt wat mensen vaak vergeten
Jef Van den Bosch en Wout van Aert werken al ettelijke jaren mee samen. In 2008 richtte Van den Bosch zijn managementbureau op en sindsdien is hij de vertrouwenspersoon en manager van Van Aert. In al die jaren samen reed Van Aert voor Cibel-Cebon en Visma-Lease a Bike.  

Topchirurg beleeft comebacks Van Aert van op eerste rij en benadrukt wat mensen vaak vergeten

Topchirurg beleeft comebacks Van Aert van op eerste rij en benadrukt wat mensen vaak vergeten

13:00
Prestatie Van Aert in een ander daglicht geplaatst: "Stoppen met zeggen dat Pogacar zich dopeert"

Prestatie Van Aert in een ander daglicht geplaatst: "Stoppen met zeggen dat Pogacar zich dopeert"

13:30
Van Aert ontroert grote baas Plugge enorm: "Ik heb hem toen in de ambulance gehesen"

Van Aert ontroert grote baas Plugge enorm: "Ik heb hem toen in de ambulance gehesen"

11:00
Het zit al meer dan een jaar in zijn hoofd: Van Aert wil nog eens stunten in 2026

Het zit al meer dan een jaar in zijn hoofd: Van Aert wil nog eens stunten in 2026

07:00
Bakelants moet uitleggen dat hij zijn omschrijving over Van Aert niet slecht bedoelt

Bakelants moet uitleggen dat hij zijn omschrijving over Van Aert niet slecht bedoelt

10:00
De Bondt geeft Roodhooft volledig gelijk en kroont Van der Poel tot beste man uit Parijs-Roubaix

De Bondt geeft Roodhooft volledig gelijk en kroont Van der Poel tot beste man uit Parijs-Roubaix

12:00
Niet iedereen in familie Goolaerts kan nog naar de koers zien: "Moet heel diep gezeten hebben bij Van Aert"

Niet iedereen in familie Goolaerts kan nog naar de koers zien: "Moet heel diep gezeten hebben bij Van Aert"

07:30
Van Aert ook als vader geprezen: Naesen geeft hem score en vindt vergelijking met Van der Poel niet fair

Van Aert ook als vader geprezen: Naesen geeft hem score en vindt vergelijking met Van der Poel niet fair

08:30
Van Aert schenkt bloemen aan ouders Michael Goolaerts en stuurde om 4u15 nog een berichtje

Van Aert schenkt bloemen aan ouders Michael Goolaerts en stuurde om 4u15 nog een berichtje

19:00
Zware domper: Belgische wielerbelofte Widar mist nu zelfs grote afspraken door valpartij op training

Zware domper: Belgische wielerbelofte Widar mist nu zelfs grote afspraken door valpartij op training

08:50
Vriendin Anna en hij zijn dolblij: Thibau Nys heeft uitstekend nieuws te verkondigen

Vriendin Anna en hij zijn dolblij: Thibau Nys heeft uitstekend nieuws te verkondigen

08:00
🎥 "Wie dit toeliet...": UAE kreeg opnieuw privilege om Pogacar te helpen in Parijs-Roubaix

🎥 "Wie dit toeliet...": UAE kreeg opnieuw privilege om Pogacar te helpen in Parijs-Roubaix

21:30
Ploegbaas van Pogacar houdt zich niet in over Van Aert na Parijs-Roubaix

Ploegbaas van Pogacar houdt zich niet in over Van Aert na Parijs-Roubaix

18:30
Eén moment was allesbepalend: Van Aert verklapt zijn winnende tactiek tegen Pogacar

Eén moment was allesbepalend: Van Aert verklapt zijn winnende tactiek tegen Pogacar

13/04
Derde plaats in Parijs-Roubaix: CEO Foré doet boekje open over impact van Stuyven

Derde plaats in Parijs-Roubaix: CEO Foré doet boekje open over impact van Stuyven

20:30
Kostte niet alleen pech hem de zege? Ex-prof zag Van der Poel stevig in de fout gaan

Kostte niet alleen pech hem de zege? Ex-prof zag Van der Poel stevig in de fout gaan

20:00
Van Aert drukte stevig door bij Visma-Lease a Bike, Zonneveld zag in Parijs-Roubaix waarom

Van Aert drukte stevig door bij Visma-Lease a Bike, Zonneveld zag in Parijs-Roubaix waarom

15:00
Drievoudig wereldkampioen Oscar Freire opgepakt door de Spaanse politie

Drievoudig wereldkampioen Oscar Freire opgepakt door de Spaanse politie

18:00
"Toen had hij het losgelaten": Bakelants weet wat kantelpunt was voor Van Aert

"Toen had hij het losgelaten": Bakelants weet wat kantelpunt was voor Van Aert

13/04
Del Grosso moet iets toegeven over voorwiel dat hij gaf aan Van der Poel in Parijs-Roubaix

Del Grosso moet iets toegeven over voorwiel dat hij gaf aan Van der Poel in Parijs-Roubaix

17:00
Wel Brabantse Pijl, maar Lotte Kopecky heeft andere plannen tijdens Amstel Gold Race

Wel Brabantse Pijl, maar Lotte Kopecky heeft andere plannen tijdens Amstel Gold Race

16:30
Geprofiteerd van lekke band Pogacar: UAE-renner sneert naar ploegen Van Aert en Van der Poel

Geprofiteerd van lekke band Pogacar: UAE-renner sneert naar ploegen Van Aert en Van der Poel

16:00
🎥 Net als in 2023 in tranen: Van Hooydonck zegt wat zege Van Aert in Parijs-Roubaix zo speciaal maakt

🎥 Net als in 2023 in tranen: Van Hooydonck zegt wat zege Van Aert in Parijs-Roubaix zo speciaal maakt

13/04
Soudal Quick-Step heeft knoop doorgehakt over Tim Merlier na Parijs-Roubaix

Soudal Quick-Step heeft knoop doorgehakt over Tim Merlier na Parijs-Roubaix

14:00
Sergeant velt opmerkelijk oordeel over Philipsen en geeft ook een pluim aan Van der Poel

Sergeant velt opmerkelijk oordeel over Philipsen en geeft ook een pluim aan Van der Poel

13/04
Is de maat vol? Tadej Pogacar doet verrassende uitspraak over Parijs-Roubaix

Is de maat vol? Tadej Pogacar doet verrassende uitspraak over Parijs-Roubaix

13/04
📷 Van der Poel spoelt teleurstelling van Parijs-Roubaix op zijn manier door

📷 Van der Poel spoelt teleurstelling van Parijs-Roubaix op zijn manier door

13/04
"Van Aert zal me tegenspreken, maar...": Bakelants wijst na zege in Parijs-Roubaix ook naar Van der Poel

"Van Aert zal me tegenspreken, maar...": Bakelants wijst na zege in Parijs-Roubaix ook naar Van der Poel

13/04
José De Cauwer is vernietigend voor Alpecin-Premier Tech na flaters met materiaal in Parijs-Roubaix

José De Cauwer is vernietigend voor Alpecin-Premier Tech na flaters met materiaal in Parijs-Roubaix

13/04
📷 Gezin Van Aert viert triomf in Roubaix, maar kinderen zagen winnende sprint niet

📷 Gezin Van Aert viert triomf in Roubaix, maar kinderen zagen winnende sprint niet

12/04
Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint

Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint

13/04
1
Net als in de Ronde vierde: Lotte Kopecky geeft "dure fout" toe in Parijs-Roubaix

Net als in de Ronde vierde: Lotte Kopecky geeft "dure fout" toe in Parijs-Roubaix

13/04
🎥 Zware val van Vermeersch in beeld, Bossuyt komt met update over haar blessures

🎥 Zware val van Vermeersch in beeld, Bossuyt komt met update over haar blessures

13/04
Van Aert wijst meteen naar de hemel na winst in Parijs-Roubaix: "Deze zege is voor Michael"

Van Aert wijst meteen naar de hemel na winst in Parijs-Roubaix: "Deze zege is voor Michael"

12/04
Helemaal anders dan de voorbije jaren: Boonen ziet metamorfose bij Van Aert

Helemaal anders dan de voorbije jaren: Boonen ziet metamorfose bij Van Aert

12/04
🎥 Wout van Aert wint Parijs-Roubaix! Na episch duel met Pogacar sprint Van Aert naar glorie

🎥 Wout van Aert wint Parijs-Roubaix! Na episch duel met Pogacar sprint Van Aert naar glorie

12/04

