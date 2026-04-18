Fijne kennismaking in de Brabantse Pijl: Belgische verrassing blijft met gemengde gevoelens achter

Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Milan Lanhove van Flanders-Baloise maakte heel wat indruk in de Brabantse Pijl. Op de laatste beklimming van de Moskesstraat bepaalde hij het tempo, maar een dichte ereplaats zat er uiteindelijk niet meer in.

In de kopgroep met onder meer Tibor Del Grosso, Romain Grégoire en Benoît Cosnefroy zat ook Milan Lanhove. De 22-jarige renner van Flanders-Baloise maakte indruk in de finale van de Brabantse Pijl. 

Lanhove bepaalde het tempo op de laatste beklimming van de Moskesstraat en zette Del Grosso en Grégoire onder druk. Daar zat echter ook een plan achter, legde Lanhove achteraf uit bij Sporza

Lanhove maakte indruk in Brabantse Pijl

"Het peloton zat op 15 seconden. Als ze zouden terugkeren, dan zat ik er nog bij", stelde de jonge renner van Flanders-Baloise. Het mocht uiteindelijk niet zijn voor de vluchters, ze werden nog gegrepen in de finale. 

"Jammer. In de laatste kilometers stond de wind in het nadeel en dat viel tegen. Door die tegenwind kwamen ze er makkelijker bij", stelde Lanhove. Al had hij ook de indruk dat niet iedereen vol meewerkte. 

Geen topresultaat voor Lanhove in Brabantse Pijl

Er werd in de kopgroep ook al wat gepokerd en gegokt op de sprint, waardoor ze weer werden ingerekend. Lanhove probeerde nog mee te sprinten, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met de 25ste plaats. 

"Ik denk dat ik er dicht bij had kunnen zitten, maar ik ben wel tevreden. Al ben ik natuurlijk ook een beetje ontgoocheld", besloot hij met gemengde gevoelens. Zondag komt Lanhove ook aan de start van de Amstel Gold Race. 

Lodewyck zet Evenepoel op scherp na fout vorig jaar in de Amstel Gold Race

13:30
13:00
12:00
11:00
10:00
09:00
08:30
08:00
07:30
07:00
21:30
20:30
20:00
19:00
18:30
18:00
17:00
16:30
15:33
15:00
14:00
17/04
17/04
17/04
17/04
17/04
17/04
17/04
17/04
17/04
17/04
