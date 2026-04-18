Gaat hij naar het WK in Canada? Nys klaar en duidelijk over Evenepoel en Van Aert

Thibau Nys moet door zijn blessure vooral mikken op het tweede deel van het wegseizoen. Hij wil ook graag naar het WK in Canada eind september, maar de vraag is wel in welke rol dat dan zal zijn.

Voor Thibau Nys is het nog moeilijk om al echt een concrete planning te maken, maar de Vuelta (22 augustus tot 13 september) zal wellicht wel op zijn planning staan. En ook het WK in Canada (27 september) kan een doel zijn.

Gaat Nys mee naar het WK in Canada?

Het WK wordt pas over meer dan vijf maanden gereden, maar Nys zal de komende weken toch eens moeten samenzitten met bondscoach Serge Pauwels. Want het WK heeft ook een invloed op zijn voorbereiding van zijn veldritseizoen.

Nys wil echter graag naar het WK in Canada en het parcours in Montréal moet hem ook goed liggen. Alleen zullen Remco Evenepoel en Wout van Aert ook een doel maken van het wereldkampioenschap.

Nys wil werken voor Evenepoel en Van Aert op WK

De vraag is dan ook welke rol Nys kan krijgen in een ploeg met Evenepoel en Van Aert. "Feit is: in een ploeg met Remco en Wout ga ik niet het kopmanschap opeisen", zegt Nys wel duidelijk bij Het Nieuwsblad.

Nys voelt zich niet te goed om voor hen te werken, maar hij moet het wel hebben van zijn punch. Hij geeft dan ook eerlijk toe dat er renners zijn die als helper veel meer kwaliteiten hebben dan hem.



Lees ook... Lodewyck zet Evenepoel op scherp na fout vorig jaar in de Amstel Gold Race ›

"Als ik meega kan je mij niet gebruiken om honderd kilometer op kop van het peloton te rijden. Daar ligt mijn ambitie niet en andere jongens zijn er gewoon veel beter in." Aan bondscoach Serge Pauwels om dan een andere rol voor Nys te zoeken.