Lodewyck zet Evenepoel op scherp na fout vorig jaar in de Amstel Gold Race

Wint Remco Evenepoel met een jaar vertraging dan toch de Amstel Gold Race? Vorig jaar was hij eigenlijk al de beste, maar toen liet Evenepoel zich in de sprint vloeren door Skjelmose en Pogacar. Ploegleider Klaas Lodewyck weet wat er toen fout ging.

Een kloof van meer dan een halve minuut op Tadej Pogacar dichtrijden, het is nog niet veel renners gelukt de voorbije jaren. Remco Evenepoel deed het vorig jaar, met lichte hulp van Skjelmose, in de Amstel Gold Race.

Te veel zelfvertrouwen bij Evenepoel na zege tegen Van Aert

Door zijn zege twee dagen eerder in de Brabantse Pijl in de sprint tegen Wout van Aert viel Evenepoel niet meer echt aan op de Cauberg en trok met Pogacar en Skjelmose naar de finish. Terwijl de twee op breken stonden.

"Achteraf gezien was die sprintzege tegen Wout in Overijse een wat vergiftigd geschenk", zegt ploegleider Klaas Lodewyck bij HLN. Evenepoel liet zich in de sprint dan ook nog in de val lokken door Pogacar.

De wereldkampioen leek op 300 meter van de streep al zijn sprint in te zetten, maar het was slechts een schijnmanoeuvre. Evenepoel trok zo de sprint aan en uiteindelijk ging Skjelmose met de zege lopen.

Beslist Evenepoel de Amstel op de Cauberg

Zondag kan Evenepoel revanche nemen en de Cauberg kan nu wel beslissend zijn, een lange solo hoeft niet voor Lodewyck. "De kans om daar na een lastige race eventueel nog het verschil te maken, ligt er. Gebruik ze, zou ik zeggen."



Als dat niet zou lukken, heeft Evenepoel nog altijd zijn sprint achter de hand. In de Ronde van Catalonië bewees hij dat die op punt staat, Evenepoel moet van heel wat renners geen schrik hebben om met hen naar de finish te gaan.