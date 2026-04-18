"Dit zal zijn leven veranderen": is het peloton een toprenner rijker na de Brabantse Pijl?

De Brabantse Pijl werd gisteren een prooi voor de Deen Anders Foldager van Jayco-AlUla. Ploegleider Valerio Piva praatte achteraf uitgebreid over zijn poulain.

Dat Foldager in een goede vorm steekt, bewees hij eerder dit seizoen al in de NXT Classic ME (1.1). Daar werd hij vierde. In Tirreno-Adriatico werd hij zevende in de laatste rit. In 2024 pakte hij dan weer een rit in de Ronde van Slovenië.

Dit zal zijn leven en carrière veranderen

De Brabantse Pijl is echter van een volledig andere grootteorde. "Het is een fijne verrassing", zegt ploegleider Valerio Piva aan Sporza. "Hij heeft nog nooit een koers van dit niveau gewonnen. We verwachtten wel iets vandaag. Hij was (vorige week) al vierde in de NXT Classic. Hij is in topvorm op dit moment."

"Hij was onze tweede leider, achter Mauro Schmid", voegt Piva toe. "Die voelde zich niet honderd procent om de ontsnappingen te volgen. Daarom hebben we beslist om voor de sprint te gaan. We hebben afgewacht en uiteindelijk levert het de zege op. Het is heel fijn voor iedereen. Dit zal hem een boost van vertrouwen geven."

"Hij is een jong talent. Het is zijn derde jaar bij ons. Elk jaar zet hij stappen. Hij is een snelle en explosieve renner", schetst Piva het profiel van Foldager. "Hij wachtte op de bevestiging: een zege. Dit zal misschien wel zijn leven en carrière veranderen."



Zondag staat Foldager aan de start van de Amstel Gold Race. Wat vermag hij daar? "Dit zal motivatie geven, maar we blijven met de voeten op de grond", tempert Piva de verwachtingen. "Dat is een koers van een ander niveau. Eerst zullen we hiervan genieten."