Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Evenepoel doet stevige belofte en spreekt zich ook uit voor Pogacar als tegenstander
Remco Evenepoel wil bij zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe een van de beste renners ter wereld worden. De olympische kampioen laat zich ook niet afschrikken door wereldkampioen Tadej Pogacar.

Na zeven jaar bij Soudal Quick-Step besloot Remco Evenepoel om The Wolfpack te verlaten en naar Red Bull-BORA-hansgrohe te trekken. Bij de Duitse ploeg voelt Evenepoel zich ook op zijn plaats op dit moment. 

"Bij deze ploeg ontdek ik nieuwe dingen over mezelf. Het was echt het juiste moment voor een verandering", zegt Evenepoel dan ook bij La Gazzetta dello SportDe tegenstand is wel nog altijd dezelfde. 

Evenepoel ziet Pogacar als motivatie

Tadej Pogacar maakte dit jaar alweer bijzonder veel indruk met zeges in de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. Maar schrik voor de wereldkampioen heeft Evenepoel allerminst.

"Nee, integendeel, het is eerder een motivatie. Ik focus me in ieder geval vooral op mezelf, op wat ik kan. En vergeleken met voorgaande seizoenen is het mijn bedoeling om meer te presteren", stelt Evenepoel helder. 

Zien we de beste Evenepoel ooit in 2026?

"Ik wil de beste versie van mezelf zijn, beter dan ooit. De versie die ik nog niet heb gezien. Op de fiets, en als persoon. Er is nog zoveel dat ik kan leren. Ik geloof dat er nog veel ruimte is voor groei, en ik denk dat ik in de juiste omgeving ben om mijn doel te bereiken."

Evenepoel begon ook goed aan zijn nieuwe avontuur bij Red Bull-BORA-hansgrohe met zes overwinningen. Zijn laatste zege boekte Evenepoel wel bijna twee maanden geleden, op 17 februari won hij de tijdrit in de UAE Tour. 

Duel Evenepoel-Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik?

Daarna liep het wat minder voor Evenepoel, onder meer door een zware valpartij in de Ronde van Catalonië. Evenepoel deed het wel uitstekend in de Ronde van Vlaanderen met een derde plaats. 

Zondag is Evenepoel topfavoriet om de Amstel Gold Race te winnen, volgende week treft hij Tadej Pogacar nog eens in Luik-Bastenaken-Luik. Wordt het dit jaar eindelijk een langverwacht duel tussen de twee kampioenen? 

