Renner praat openhartig over Van Aert: "Hij is een van de besten ter wereld, maar was altijd een underdog"

Kevin Vanbuggenhout
Wout van Aert had zich in de loop van zijn carrière in een vreemde positie genesteld. Hij behoort tot het kransje toprenners, maar toch werd hij vaak bekeken als een underdog.

Het is dan wel bijzonder als die underdog in een van zijn lievelingskoersen zijn gram weet te halen. Van die uitkomst heeft ook Lewis Askey wel kunnen genieten. Iedereen weet dat Van Aert een immens grote populariteit geniet, zowel binnen als buiten het peloton. NSN-renner Askey uit zich nu ook als een collega die het wel heeft voor Van Aert. 

In de podcast Watts Occurring heeft de 24-jarige Askey zich uitgesproken over Van Aert na diens zege in Parijs-Roubaix. "Ik was altijd een fan. Hoewel het raar is om het te zeggen, want hij is een van de beste renners ter wereld, maar Van Aert was altijd een beetje een underdog. Zoveel mensen wilden dat hij zou winnen."

Van Aert-zege in Roubaix sprookjesachtig

Het is uiteindelijk dan ook nog gebeurd, wat voor heel veel emoties gezorgd heeft in heel Vlaanderen en zelfs daarbuiten. "Het is dan een beetje een sprookjesachtig einde. Ik vind het wel heel cool." Zo is er ook in het peloton weer een renner die Van Aert heel hoog heeft zitten. Het kan alleen maar helpen, zullen we dan maar denken. 

Voorts is Askey weer extra onder dei indruk geraakt van het niveau van de allergrootsten. "De wedstrijd die Van der Poel beleefde ... Ik sta er echt van versteld dat hij überhaupt vooraan zat in de finale." Alleen was het deze keer dus niet om voor de eerste plaats te rijden. "We zagen bij Van der Poel dat de pech gewoon teveel was."

Askey won zelf al bij de junioren

Askey deed het zelf ook best verdienstelijk door als dertiende over de streep te rijden. Dat was meteen zijn beste resultaat ooit in deze koers. Vooraf had hij zelfs de top tien als een doelstelling vooropgesteld. Hij was wel de beste Brit. Askey won Parijs-Roubaix al eens bij de junioren. Bij de elite zit hij aan vijf deelnames.

