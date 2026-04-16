Tim Wellens maakt rentree na blessure, maar spreekt ook nog twijfels uit

De kasseiklassiekers heeft Tim Wellens aan zich voorbij moeten laten gaan, maar de heuvelklassiekers zal de Belgische kampioen wel nog kunnen rijden. Hij is klaar voor zijn rentree na zijn sleutelbeenbreuk.

Topvorm nog niet aanwezig bij Wellens

"Ik kijk echt uit naar mijn eerste koers sinds mijn valpartij", zegt Wellens in de vooruitblik van UAE Team Emirates-XRG op de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. "Maar het heeft wel tijd gekost om terug te keren."

"Ik mocht drie weken niet buiten fietsen en verloor dus wat conditie. Ik kon wel al terug opbouwen, maar ik voel dat ik nog ver van mijn beste vorm zit." De Belgische kampioen verwacht dan ook geen wonderen, maar is blij om terug te zijn.

Wellens kijkt uit naar zijn terugkeer

Vrijdag komt hij al in actie in de Brabantse Pijl, een koers die hij in 2018 al eens won. "Het is een wedstrijd die me ligt. Ik ben ook blij dat ik mijn tricolore opnieuw kan laten zien in België."



"Ik zal niet de beste benen hebben, maar ik zal mijn best doen om te werken voor de ploeg terwijl ik werk naar mijn volgende doelen", besluit Wellens nog. Deze zomer wordt hij opnieuw aan de zijde van Pogacar verwacht in de Tour.

