Kevin Vanbuggenhout
Deskundige van pech Van Aert, Van der Poel en Pogi: na één moment conclusie getrokken over Wout
Oliver Naesen heeft zelf getracht zich op de voorste rijen te posteren. Hij zag Van Aert, Van der Poel en Pogacar zelfs passeren in Parijs-Roubaix wanneer dit niet lukte.

Het was natuurlijk moeilijk om met een van deze toppers tijdens de koers nog woorden uit te wisselen. Daarvoor gingen ze op deze momenten al veel te snel. "Ik heb Wout niet gesproken, maar natuurlijk wel gezien. Hij reed lek op de eerste of tweede kasseistrook, waar het echt al heel hard ging", herinnert Naesen zich in de HLN Wielerpodcast.

Naesen was onder de indruk toen hij Van Aert weer zag voorbijvliegen. "De snelheid waarmee hij mij daarna passeerde op de vijfde strook van de dag, dat was echt heel snel." Meer had Naesen niet nodig om zijn conclusies te trekken. "Toen wist ik: Wout is supergoed en gaat ook hoog eindigen, als hij niet al te veel tegenkomt."

Pech Van Aert, Pogacar en Van der Poel gezien

Naesen was opmerkelijk genoeg getuige van wat de drie grote favorieten meemaakte. "Ik heb de lekke band van Wout meegemaakt, ik heb de pech van Pogacar en zijn comeback van heel dichtbij meegemaakt. Na het Bos van Wallers zat ik er net ook toen er dat oponthoud was voor Mathieu van der Poel. Zo heb ik nog vrij veel in beeld gereden."

Dat laatste was nochtans niet per se de bedoeling. Naesen had het overigens ook over koersvervalsing, door de motoren die voor het tweede peloton reden waar Pogacar in verzeild is geraakt. Zo raakte Pogacar, en in zijn zog ook heel wat andere renners die al gelost waren, toch weer terug in koers en was er nog veel mogelijk.

Naesen in ondersteunende rol bij Decathlon

In de aanloop naar Parijs-Roubaix 2026 had Naesen aangegeven dat hij amper nog moest verkennen, omdat hij het parcours al zo goed kende. Hij zat in de selectie van Decathlon CMA CGM voor de Helleklassieker, net als ploegmaats als Stefan Bissegger, Stan Dewulf en Daan Hoole. 

🎥 Van Aert zorgt ook voor frappant moment in Wielerclub Wattage: "We gaan het naar Wout opsturen"

15:00
Van Aert met voorsprong de populairste: Bakelants en Boonen weten waarom

Door zijn zege in Parijs-Roubaix: Tom Boonen verwacht andere Wout van Aert

08:00
Nys put moed uit zege Van Aert in Parijs-Roubaix, ook Boonen laat van zich horen

Koersvervalsing in Parijs-Roubaix? Naesen zag iets "hallucinant" met Pogacar

16:30
Tegenslag voor Lidl-Trek: infectie houdt kanshebber weg van belangrijke afspraken in Hoei en Luik

José De Cauwer is bikkelhard voor Belgische topper: "Dat kan toch niet?"

13:30
Vermeersch onthult plan van UAE in Parijs-Roubaix én weet waarom Pogacar niet won

Blijft De Lie dan toch bij Lotto-Intermarché? Makelaar stelt belangrijke voorwaarde

12:00
Tim Wellens maakt rentree na blessure, maar spreekt ook nog twijfels uit

Merlier wijst voorstel van Bakelants af en nuanceert zijn indrukwekkende zeges

10:00
"Ik doe het voor niemand anders": Pedersen onthult grootste motivatie in jacht op Parijs-Roubaix

"Afgesloten hoofdstuk": Wout van Aert heeft één doel uit zijn hoofd gezet

18:30
Evenepoel doet stevige belofte en spreekt zich ook uit voor Pogacar als tegenstander

Makelaar Van der Poel komt met uitleg over derde mislukt voorjaar op rij van Arnaud De Lie

07:30
📷 Van Aert spreekt stevige taal over zege in Roubaix én streek ook mooi bedrag op

"Komt nooit meer terug": Thibau Nys geeft update over knieblessure, maar baalt ook nog

21:30
"Eigenlijk erg om te zeggen": Bakelants spreekt klare taal over Evenepoel

"Teleurgesteld": UAE Team Emirates-XRG zit met de handen in het haar

20:00
"Veelbelovend": Ine Beyen zag uitstekend Belgisch talent in Parijs-Roubaix

🎥 Tim Merlier degradeert de concurrentie in Limburg en pakt uit met straffe uitspraak

17:32
Nog maar eens pech: Visma-Lease a Bike moet aanwinst langer missen

Had Pogacar wel Parijs-Roubaix kunnen winnen? Ex-prof legt zijn fouten bloot tegen Van Aert

15/04
Van Aert ook als vader geprezen: Naesen geeft hem score en vindt vergelijking met Van der Poel niet fair

"Toen dacht ik echt: Wout van Aert gaat nooit meer Parijs-Roubaix winnen"

15/04
"Dat is hoe ik het zie": Evenepoel klaar en duidelijk over zijn leven naast de koers

Clash om kopmanschap op WK tussen Van Aert en Evenepoel? Bondscoach schept duidelijkheid

15/04
Was Parijs-Roubaix nog te zwaar? Tim Merlier met de voeten op de grond gezet

'Ondanks matig voorjaar: Arnaud De Lie vraagt miljoenen voor nieuw contract'

15/04
"Niet voor 2030": Remco Evenepoel wil er niet van weten

Prestatie Van Aert in een ander daglicht geplaatst: "Stoppen met zeggen dat Pogacar zich dopeert"

14/04
Jilke Michielsen (19) moet chemotherapie stopzetten: "Lichaam lijkt zijn max bereikt te hebben"

Wielercommentator laat er geen twijfel over bestaan: "Dáárom is Van Aert zo geliefd"

14/04
"Niet dezelfde fout maken": Soudal Quick-Step moet iets toegeven over Tim Merlier

Pogacar doet stevig zijn beklag na Parijs-Roubaix

14/04
Revaliderende Tiesj Benoot veroordeeld na stevige snelheidsovertreding

