Deskundige van pech Van Aert, Van der Poel en Pogi: na één moment conclusie getrokken over Wout

Oliver Naesen heeft zelf getracht zich op de voorste rijen te posteren. Hij zag Van Aert, Van der Poel en Pogacar zelfs passeren in Parijs-Roubaix wanneer dit niet lukte.

Het was natuurlijk moeilijk om met een van deze toppers tijdens de koers nog woorden uit te wisselen. Daarvoor gingen ze op deze momenten al veel te snel. "Ik heb Wout niet gesproken, maar natuurlijk wel gezien. Hij reed lek op de eerste of tweede kasseistrook, waar het echt al heel hard ging", herinnert Naesen zich in de HLN Wielerpodcast.

Naesen was onder de indruk toen hij Van Aert weer zag voorbijvliegen. "De snelheid waarmee hij mij daarna passeerde op de vijfde strook van de dag, dat was echt heel snel." Meer had Naesen niet nodig om zijn conclusies te trekken. "Toen wist ik: Wout is supergoed en gaat ook hoog eindigen, als hij niet al te veel tegenkomt."

Pech Van Aert, Pogacar en Van der Poel gezien

Naesen was opmerkelijk genoeg getuige van wat de drie grote favorieten meemaakte. "Ik heb de lekke band van Wout meegemaakt, ik heb de pech van Pogacar en zijn comeback van heel dichtbij meegemaakt. Na het Bos van Wallers zat ik er net ook toen er dat oponthoud was voor Mathieu van der Poel. Zo heb ik nog vrij veel in beeld gereden."

Dat laatste was nochtans niet per se de bedoeling. Naesen had het overigens ook over koersvervalsing, door de motoren die voor het tweede peloton reden waar Pogacar in verzeild is geraakt. Zo raakte Pogacar, en in zijn zog ook heel wat andere renners die al gelost waren, toch weer terug in koers en was er nog veel mogelijk.

Naesen in ondersteunende rol bij Decathlon

In de aanloop naar Parijs-Roubaix 2026 had Naesen aangegeven dat hij amper nog moest verkennen, omdat hij het parcours al zo goed kende. Hij zat in de selectie van Decathlon CMA CGM voor de Helleklassieker, net als ploegmaats als Stefan Bissegger, Stan Dewulf en Daan Hoole.