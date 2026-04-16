Tegenslag voor Lidl-Trek: infectie houdt kanshebber weg van belangrijke afspraken in Hoei en Luik

Een stevige domper voor Lidl-Trek en de man die de ploeg onder meer had binnengehaald om in Hoei en Luik tot de kanshebbers te behoren. Juan Ayuso zal er in de Ardennenklassiekers echter niet bij zijn.

Het nieuws, dat niet helemaal uit de lucht komt vallen, werd door Lidl-Trek aangekondigd op sociale media. "Jammer genoeg zal Juan Ayuso de komende Ardennenklassiekers missen", laat de ploeg weten aan de buitenwereld. "Medische testen na de Ronde van het Baskenland hebben een recent opgelopen virale infectie aangetoond."

Met zo'n virale infectie in zijn lijf is het begrijpelijk dat Ayuso er niet klaar voor is om de strijd aan te gaan in klassiekers. "De Spanjaard is nog niet klaar om terug te keren in competitie", beseffen ze ook bij Lidl-Trek. Voor de ploeg blijft het wel een spijtige vaststelling. "Word snel beter, Juan! We zullen je missen", is de boodschap aan de renner.

Lidl-Trek weer afhankelijk van Skjelmose

Lidl-Trek zal dus vooral weer moeten mikken op Mattias Skjelmose, die alle Ardennenklassiekers rijdt en er in het verleden al best succesvol was. De Deen won vorig jaar de Amstel Gold Race en werd in 2023 tweede in de Waalse Pijl. Het was voor Lidl-Trek echter nog beter geweest als het met Ayuso een extra ijzer in het vuur had gehad.

Unfortunately Juan Ayuso will miss the upcoming Ardennes Classics.



Medical tests after Itzulia Basque Country showed a recent viral infection and the Spaniard is not yet ready to return to competition 😢



Feel better soon, Juan! We will miss you 🫶 pic.twitter.com/EfkaIYwmt7 — Lidl-Trek (@LidlTrek) April 16, 2026

Het is lang niet de eerste keer dat Ayuso in zijn carrière stuit op pech. Eerder dit jaar leek hij op weg om de uitdager te worden van Jonas Vingegaard in Parijs-Nice, maar een valpartij besliste daar anders over. In de Giro van 2025 liep hij een kniewonde op. Enkele jaren geleden speelde een langdurige hielblessure hem dan weer parten.





Opgave Ayuso in Baskenland ook door ziekte

In de Ronde van het Baskenland, waar hij moest opgeven in de vierde rit, was Ayuso door ziekte al ver verwijderd van zijn beste vorm. Lidl-Trek heeft nu dus meer inzicht in hoe dat juist kwam en moet de renner nu dus even aan de kant houden.