🎥 Van Aert zorgt ook voor frappant moment in Wielerclub Wattage: "We gaan het naar Wout opsturen"

Waar een overwinning van Wout van Aert al niet voor kan zorgen. In de podcast Wielerclub Wattage werd een weddenschap voltooid.

De sik van Mark Uytterhoeven zou immers afgeknipt worden als Wout van Aert dit jaar de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix won. Het is Parijs-Roubaix geworden. José De Cauwer schoof aan in Wielerclub Wattage en werd gevraagd of hij op de hoogte was. "Ja, toch wel. Ik wil eigenlijk één haar", waarna hij de daad bij het woord voegde.

Zo was Uytterhoeven al één haartje kwijt, maar zijn hele sik moest eraan geloven. Wie had de eer om die af te knippen? "Ik had graag Wout van Aert gehad, maar die mens is met vakantie in Marbella. Ik wilde dan wel iemand die Parijs-Roubaix gewonnen had. Ik vond dat een eer. Toen dacht ik: ja, er staat er eentje aan tafel die vier keer mag knippen."

Boonen in de rol van kapper

Dat is uiteraard een verwijzing naar de vier overwinningen van Boonen in Roubaix. Inderdaad, dat was de geknipte persoon om dit af te handelen. "Ik heb toevallig een schaar bij. Ik zal proberen om niet te veel huid mee te nemen", grapte de mederecordhouder. Hij was blij met het resultaat. "Je merkt dat mijn mama nog kapster is geweest, hé."

Presentator Ruben Van Gucht en voormalig wielrenner Dirk De Wolf verkondigten vervolgens in koor dat de sik van Uytterhoeven opgestuurd zal worden naar Wout van Aert. Wat zullen Wout en Sarah eens raar kijken als ze dat in de brievenbus zien liggen. Het is eens wat anders dan weer een brief vol lof of een vraag om een foto te krijgen.

Van Aert ook populair in thuishaven Uytterhoeven

Uytterhoeven is als voormalig wielercommentator ook een coryfee van voetbalclub KV Mechelen. In het stadion van de desbetreffende voetbalclub werd afgelopen zondag op groot scherm naar de ontknoping van Parijs-Roubaix gekeken. Ook in die contreien is Van Aert dus duidelijk een enorm geliefd persoon.