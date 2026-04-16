Kevin Vanbuggenhout
| Reageer
🎥 Van Aert zorgt ook voor frappant moment in Wielerclub Wattage: "We gaan het naar Wout opsturen"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Waar een overwinning van Wout van Aert al niet voor kan zorgen. In de podcast Wielerclub Wattage werd een weddenschap voltooid.

De sik van Mark Uytterhoeven zou immers afgeknipt worden als Wout van Aert dit jaar de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix won. Het is Parijs-Roubaix geworden. José De Cauwer schoof aan in Wielerclub Wattage en werd gevraagd of hij op de hoogte was. "Ja, toch wel. Ik wil eigenlijk één haar", waarna hij de daad bij het woord voegde.

Zo was Uytterhoeven al één haartje kwijt, maar zijn hele sik moest eraan geloven. Wie had de eer om die af te knippen? "Ik had graag Wout van Aert gehad, maar die mens is met vakantie in Marbella. Ik wilde dan wel iemand die Parijs-Roubaix gewonnen had. Ik vond dat een eer. Toen dacht ik: ja, er staat er eentje aan tafel die vier keer mag knippen."

Boonen in de rol van kapper

Dat is uiteraard een verwijzing naar de vier overwinningen van Boonen in Roubaix. Inderdaad, dat was de geknipte persoon om dit af te handelen. "Ik heb toevallig een schaar bij. Ik zal proberen om niet te veel huid mee te nemen", grapte de mederecordhouder. Hij was blij met het resultaat. "Je merkt dat mijn mama nog kapster is geweest, hé."

Presentator Ruben Van Gucht en voormalig wielrenner Dirk De Wolf verkondigten vervolgens in koor dat de sik van Uytterhoeven opgestuurd zal worden naar Wout van Aert. Wat zullen Wout en Sarah eens raar kijken als ze dat in de brievenbus zien liggen. Het is eens wat anders dan weer een brief vol lof of een vraag om een foto te krijgen.

Van Aert ook populair in thuishaven Uytterhoeven

Uytterhoeven is als voormalig wielercommentator ook een coryfee van voetbalclub KV Mechelen. In het stadion van de desbetreffende voetbalclub werd afgelopen zondag op groot scherm naar de ontknoping van Parijs-Roubaix gekeken. Ook in die contreien is Van Aert dus duidelijk een enorm geliefd persoon. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert
Tom Boonen

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Arnaud De Lie Tim Merlier Remco Evenepoel Oliver Naesen Mathieu Van Der Poel Tim Wellens Jan Bakelants David Van Der Poel Tom Boonen Florian Vermeersch Matteo Jorgenson Sander De Pestel Jhonatan David Villavicencio Narvaez Edoardo Affini Thibau Nys Jasper Stuyven Niki Terpstra Mads Pedersen

Nieuwste reacties

Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved