Klopt Seixas ook Pogacar en Evenepoel in Luik? De Cauwer ziet nog één probleem

In de Waalse Pijl heeft Pauls Seixas zijn favorietenrol helemaal waargemaakt. José De Cauwer ziet hem zondag ook scoren in Luik-Bastenaken-Luik, maar houdt toch ook nog een slag om de arm.

Net als Remco Evenepoel afgelopen zondag in de Amstel Gold Race heeft ook Paul Seixas zijn favorietenrol helemaal waargemaakt in de Waalse Pijl. Het Franse toptalent knalde bergop iedereen uit zijn wiel.

Seixas won Waalse Pijl op indrukwekkende manier

Vooral de manier waarop hij won, was voor José De Cauwer indrukwekkend. Seixas werd aan de voet afgezet door zijn ploeg en controleerde daarna op kop. Hij versnelde op de goede momenten en trok die inspanning door tot op de streep.

"Dat is er weinigen gegeven, want we hebben hier vaak gezien dat renners zichzelf overschatten. Dat doet hij ook helemaal niet. Het is uit het boekje", zegt De Cauwer bij Sporza. Kan hij dat zondag ook in Luik?

De Cauwer ziet afstand van L-B-L nog als struikelblok voor Seixas

Seixas heeft met zijn prestatie in de Waalse Pijl bevestigd dat hij bij Pogacar en Evenepoel gerekend mag worden als favoriet voor Luik-Bastenaken-Luik. Al houdt De Cauwer toch nog een slag om de arm.

"Pas op, dat is een koers van 250 kilometer of meer. Dat is weer anderhalf uur meer koers. Dat is toch een ander verhaal. De vraag is of hij dat gaat aankunnen. We denken het wel. We gaan het zien."





Want de finale van Luik-Bastenaken-Luik is met de Roche-aux-Faucons na La Redoute toch nog iets zwaarder. De Cauwer ziet Pogacar dan ook nog altijd als nummer één, met daarachter Evenepoel en Seixas.