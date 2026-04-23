Jeroen Deheegher
| Reageer
Klopt Seixas ook Pogacar en Evenepoel in Luik? De Cauwer ziet nog één probleem
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In de Waalse Pijl heeft Pauls Seixas zijn favorietenrol helemaal waargemaakt. José De Cauwer ziet hem zondag ook scoren in Luik-Bastenaken-Luik, maar houdt toch ook nog een slag om de arm.

Net als Remco Evenepoel afgelopen zondag in de Amstel Gold Race heeft ook Paul Seixas zijn favorietenrol helemaal waargemaakt in de Waalse Pijl. Het Franse toptalent knalde bergop iedereen uit zijn wiel. 

Seixas won Waalse Pijl op indrukwekkende manier

Vooral de manier waarop hij won, was voor José De Cauwer indrukwekkend. Seixas werd aan de voet afgezet door zijn ploeg en controleerde daarna op kop. Hij versnelde op de goede momenten en trok die inspanning door tot op de streep. 

"Dat is er weinigen gegeven, want we hebben hier vaak gezien dat renners zichzelf overschatten. Dat doet hij ook helemaal niet. Het is uit het boekje", zegt De Cauwer bij SporzaKan hij dat zondag ook in Luik?

De Cauwer ziet afstand van L-B-L nog als struikelblok voor Seixas

Seixas heeft met zijn prestatie in de Waalse Pijl bevestigd dat hij bij Pogacar en Evenepoel gerekend mag worden als favoriet voor Luik-Bastenaken-Luik. Al houdt De Cauwer toch nog een slag om de arm. 

"Pas op, dat is een koers van 250 kilometer of meer. Dat is weer anderhalf uur meer koers. Dat is toch een ander verhaal. De vraag is of hij dat gaat aankunnen. We denken het wel. We gaan het zien."

Want de finale van Luik-Bastenaken-Luik is met de Roche-aux-Faucons na La Redoute toch nog iets zwaarder. De Cauwer ziet Pogacar dan ook nog altijd als nummer één, met daarachter Evenepoel en Seixas. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jose De Cauwer

Meer nieuws

Volgt Evenepoel bergop Pogacar en Seixas? Boonen en Bakelants raken het niet eens

11:00
Opvallende reden: Van Aert legt uit waarom hij kinderen niet meenam op podium van Parijs-Roubaix

10:00
Wachten miljoenen op wielersensatie? UAE-topman trekt conclusie: "Met Evenepoel en Pogacar..."

09:30
Debuut in Waalse Pijl met 57ste plaats: Sandrine Tas (30) zegt waarom ze daar heel tevreden mee is

09:00
Zoon Axel heeft hoopgevend nieuws over Eddy Merckx (80) na nieuwe operatie

08:30
Seixas verwijst heel duidelijk naar Evenepoel, andere hoofdrolspelers zeggen wat ze vinden van fenomeen Interview

07:45
Sneller dan Pogacar: Seixas pakt KOM op Strava, maar was niet de snelste ooit op de Muur van Hoei

07:30
Remco Evenepoel en Peter Sagan: hierin verschillen ze volgens de perschef van Red Bull-BORA-hansgrohe

07:00
"Ze kan een grote ronde winnen": deze wielrenster droomt van het allerhoogste

21:30
Stijgen de Belgische kansen? Serge Pauwels heeft uitstekend nieuws over het WK in Montreal

20:30
Rijdt Paul Seixas de Tour? Dit zegt Tourbaas Christian Prudhomme erover

20:00
Openhartige Tom Pidcock moet iets toegeven: "Het is op mentaal vlak wel uitdagend"

19:00
Na demonstratie in de Waalse Pijl: Seixas praat over zijn kansen in L-B-L

18:30
Cian Uijtdebroeks (31e) ziet groot werkpunt na lastige Waalse Pijl

18:00
"Fenomeen" Paul Seixas knalt iedereen uit het wiel op de Muur van Hoei

17:00
Surprise van de chef: Arnaud De Lie voegt deze grote ronde toe aan zijn programma

16:30
Tour of the Alps: Tom Pidcock bezorgt zichzelf een stevige opsteker voor L-B-L

16:00
🎥 Ludieke Victor Campenaerts en ploegmaats doen een bijzondere oproep aan de fans

15:00
"Zo erg hebben we het nog niet vaak meegemaakt": grote kopzorgen voor Tadej Pogacar en UAE

14:00
Debutant in de Waalse Pijl: Uijtdebroeks weet perfect wat hij moet doen op de Muur van Hoei

13:30
Exclusief: Belgische renner heeft wielerwereld getrakteerd op totale verrassing en reageert daar nu op Interview

12:45
"Het is heel simpel": Naesen weet hoe Evenepoel in L-B-L Pogacar kan kloppen

13:00
Kan Pogacar zijn topvorm nog aanhouden? Ploegleider ziet één gigantisch voordeel

12:30
Na lastige weken opnieuw klaar: Van Eetvelt onthult zijn droomscenario voor de Waalse Pijl

12:00
Zege in de Tour veranderde alles: Van Aert onthult hoe hij tot dan dacht over Van der Poel en Pogacar

22/04
"Moet je gewoon niet doen": Skjelmose krijgt de wind van voren na Amstel-zege van Evenepoel

22/04
"Dat moet er nog uit": Belgische ploegmaat doet boekje open over wonderkind Seixas

22/04
Van Wilder op de sukkel: ploegleider onthult wat er precies aan de hand is

22/04
Hebben Pogacar en UAE schrik van Seixas? Cosnefroy verklapt wat UAE-renners over hem zeggen

22/04
Wout van Aert begrijpt nu pas wat er is gebeurd en deelt details van zijn vakantie

22/04
Stevig voordeel voor Evenepoel op Pogacar: Van Avermaet gelooft er helemaal in

22/04
Dé reden voor deelname aan Parijs-Roubaix? Ex-renner ziet opmerkelijke motivatie bij Pogacar

21/04
Iets typisch Belgisch deed topfavoriet Paul Seixas schrikken tijdens verkenning van Waalse Pijl

21/04
'Op aanraden van Pogacar? UAE heeft grote plannen met Vermeersch'

21/04
"Teleurgesteld": Van Aert moest toch even slikken na Milaan-Sanremo door Pogacar

21/04
In een rolstoel na zijn zware valpartij: Van Gils openhartig over zijn zware revalidatie

21/04

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Maxim Van Gils Andrej Hauptmann Sandrine Tas Mauri Vansevenant Oliver Naesen Thomas Pidcock Ilan Van Wilder Ben Tulett Greg Van Avermaet Mauro Gianetti Arnaud Démare Jose De Cauwer Florian Vermeersch Axel Merckx Jonas Vingegaard Rasmussen Stan Dewulf

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Frank Houter Frank Houter over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is Frank Houter Frank Houter over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved