Overdrijven is onmogelijk: Evenepoel en Pogacar zijn zelfs nooit in de buurt gekomen om dit te kunnen doen

Niemand zal ontkennen dat Remco Evenepoel en Tadej Pogacar grote kampioenen staan en wellicht staan ze nog wel een trapje boven Paul Seixas. Wat de jonge Fransman woensdag in de Waalse Pijl deed, daar konden die andere twee bij hun eerste deelname echter niet eens aan denken.

Alle superlatieven worden nu uit de kast gehaald voor Seixas: supertalent, sensatie, fenomeen, wonderkind. Je zou je kunnen afvragen of dit allemaal er niet een tikkeltje over is. Het antwoord is: neen, het is onmogelijk om te overdrijven hoe straf het is wat Seixas woensdag realiseerde. Je hoeft alleen maar de eerste deelnames van Pogacar en Evenepoel aan de Waalse Pijl erbij te nemen om daar achter te komen.

Pogacar is inmiddels een tweevoudig winnaar van deze wedstrijd, maar werd bij zijn debuut in 2019 pas 53e. Jawel, 53e. Toen spraken we nog over een heel andere Pogacar, er is haast geen vergelijking mogelijk. Een jaar later trok hij wel met verwachtingen naar Hoei. Hij draaide de Muur van Hoei goed vooraan op, maakte lange een prima indruk, maar loste toch in de laatste meters. Eindresultaat: negende.

Leerproces voor Pogacar

Twee jaar later een nieuwe poging. Pogacar raakte echter ingesloten en moest zo op de Muur van Hoei al snel terrein goedmaken. Het bleef voor hem een leerproces om op de Muur de juiste positionering te vinden. Pas in 2023 vielen de puzzelstukjes op zijn plaats. Evenepoel heeft zelfs de Waalse Pijl nog niet op zijn naam staan: hij nam dan ook nog maar twee keer deel.

In 2022 deed Evenepoel voorbeeldig werk voor kopman Alaphilippe. Vorig jaar begon Evenepoel als een van de eersten aan de Muur van Hoei, maar het werd al snel duidelijk dat hij moest strijden voor de ereplaatsen. Hij eindigde nog net in de top tien. Om maar aan te geven: zelfs voor de absolute toppers is het niet vanzelfsprekend om het positioneren en het klimwerk op de Muur te verteren zoals Seixas dit jaar deed.

Vragen rond progressiemarge Seixas

Lees ook... Volgt Evenepoel bergop Pogacar en Seixas? Boonen en Bakelants raken het niet eens›

Door de professionalisering bij de jeugd komt al wat goed is sneller. Het is perfect mogelijk dat Seixas een veel minder grote progressiemarge heeft dan Evenepoel en Pogacar destijds. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Seixas doet op zijn negentiende in elk geval dingen waar Evenepoel en Pogacar op die leeftijd alleen maar van konden dromen.