UAE-manager reageert op geruchten over Seixas, Naesen geeft dé reden waarom hij zo interessant is

Met nog maar anderhalf jaar contract is de strijd om de handtekening van Paul Seixas (19) nu al aan het losbarsten. Ook UAE Team Emirates-XRG mengt zich, Oliver Naesen weet goed genoeg waarom.

Drie ritten en het eindklassement in de Ronde van het Baskenland en de Waalse Pijl. Paul Seixas wint op zijn 19de al de bijzonder mooie koersen en is in Frankrijk nu al een halve halfgod. Hij moet de Fransen eindelijk weer eindwinst in de Tour bezorgen.

Dit jaar maakt Seixas wellicht al zijn debuut in de Tour bij Decathlon-CMA CGM. Bij de Franse ploeg heeft hij nog een contract tot eind 2027, maar er wordt nu al langs alle kanten aan zijn mouw getrokken.

UAE-manager reageert op geruchten over Seixas

Onder meer INEOS Grenadiers, dat met TotalEnergies een grote Franse sponsor heeft, Red Bull-BORA-hansgrohe en ook UAE Team Emirates-XRG willen graag binnenhalen. Terwijl UAE al toppers heeft zoals Pogacar, Del Toro en Almeida.

"Ik denk dat alle teams een renner als Paul Seixas willen inlijven", zegt UAE-ploegmanager Mauro Gianetti bij Het Nieuwsblad. Al wijst hij ook naar het huidige contract van Seixas tot eind 2027. "Het is aan Paul zelf om te beslissen over zijn toekomst."

Seixas enige alternatief op korte termijn

Oliver Naesen, voorlopig nog ploegmaat van Seixas, weet ook waarom alle topploegen aan de mouw trekken van de jonge Fransman. "Als je snel eens rondkijkt, dan zijn er geen alternatieven", zegt hij bij HLN Wielerpodcast.



"Als je als ploeg op winst in de Tour mikt en je hebt geen Pogacar, Vingegaard of Evenenpoel, dan kom je onmiddellijk bij Seixas uit. Hij is de enige die zo'n kort contract heeft. Dus het spreekt voor zich."